Elon Musk: Άλλαξε το χαρακτηριστικό logo του twitter - Αποχαιρετάμε το «μπλε πουλί»

Το νέο εικονίδιο της πλατφόρμας, φέρει ένα σκυλί ράτσας Shiba Inu, χαρακτηριστικό του κρυπτονομίσματος Dogecoin

Ήταν θέμα χρόνου μέχρι ο Elon Musk να πειράξει και το χαρακτηριστικό logo του twitter, το οποίο γνωρίζαμε μέχρι και σήμερα. Πλέον το μπλε πουλί, που είχε συνδεθεί άμεσα με το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει αντικατασταθεί από ένα εικονίδιο ενός σκυλιού ράτσας Shiba Inu, χαρακτηριστικό του κρυπτονομίσματος Dogecoin.



Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Musk, αναρτώντας μια εικόνα με τον νέο πρωταγωνιστή από το Dogecoin, όπου φέρεται να λέει «Αυτή είναι παλιά φωτογραφία» προϊδεάζοντας για την αλλαγή. Λίγο μετά το εικονίδιο του Twitter άλλαξε και ο «Larry Bird», αποτελεί πλέον παρελθόν στην ιστορία του μέσου.



Να σημειωθεί, πως ο Elon Musk είχε δημοσιεύσει ξανά στο παρελθόν ένα εικονίδιο ενός σκυλιού ράτσας Shiba Inu, γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Ο νέος CEO του Twitter είναι καταπληκτικός».

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH