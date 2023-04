Γιατί γκριζάρουν τα μαλλιά μας όταν μεγαλώνουμε; Τι αποκαλύπτει έρευνα και πώς αντιστρέφεται

Αμερικανοί επιστήμονες βρήκαν τι φταίει για την εμφάνιση λευκών τριχών

Σύμφωνα με το ΒΒC, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) προχώρησαν σε μια νέα έρευνα σχετικά με τα γκρίζα μαλλιά που εμφανίζονται ύστερα από μια ορισμένη ηλικία, αλλά και αν τυχόν μπορεί να αντιστραφεί αυτό το φαινόμενο.

Έτσι λοιπόν, πραγματοποίησαν ένα πείραμα σε ποντίκια, τα οποία έχουν κύτταρα, τα οποία λειτουργούν όπως τα ανθρώπινα και παρατήρησαν πως παράγουν χρωστικές ουσίες στα μαλλιά μας. Κάποια στιγμή, τα κύτταρα που εκκρίνουν χρωστικές ουσίες και επομένως το χρώμα των μαλλιών μας, χάνουν αυτή τη ιδιότητα τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι λευκές τρίχες.



Τα μελανοκύτταρα που παράγουν χρωστική ουσία για τα μαλλιά μας ανανεώνονται συνεχώς, ωστόσο κατά το πέρασμα των χρόνων, η διαδικασία αυτή «κάπου κολλάει». Τα μελανοκύτταρα, σταματούν να περιφέρονται γύρω από το θύλακα της τρίχας και σταθεροποιούνται, αποτυγχάνοντας έτσι να ωριμάσουν και να αναπτυχθούν πλήρως. Χωρίς να παράγεται χρωστική ουσία, τα μαλλιά χάνουν το χρώμα τους.

