The Connection Collection: Πώς η τέχνη μας φέρνει πιο κοντά

Μία συλλογή που αναδεικνύει τη σημασία της δημιουργικότητας και της διαφορετικότητας

Δύσκολα μπορεί κανείς να περιγράψει την τέχνη με μόλις μερικές λέξεις. Η δημιουργικότητα είναι σίγουρα μία από τις πρώτες έννοιες που σου έρχονται στο μυαλό, όμως, η απεριόριστη φαντασία της αυτοέκφρασης που χαρακτηρίζει την τέχνη έχει, παράλληλα, τη δύναμη να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους. Το κάθε έργο ενεργοποιεί συναισθήματα, τα οποία μας ενώνουν με τους γύρω μας, φέρνοντάς μας στο μυαλό κοινές αναμνήσεις και ανοίγοντάς μας έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς όπου όλα είναι πιθανά.

Η τέχνη μάς φέρνει πιο κοντά και αυτό αποτελεί βασικό γνώμονα του TOILETPAPER, του πιο δημιουργικού διαδικτυακού περιοδικού που εμπνεύστηκε ο καλλιτέχνης Maurizio Cattelan και ο φωτογράφος Pierpaolo Ferrari. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον του εγχειρήματος είναι ότι ουσιαστικά το TOILETPAPER χρησιμοποιεί καθημερινά, φαινομενικά απαρατήρητα αντικείμενα και τους δίνει μία νέα υπόσταση, τέτοια που δε θα πίστευες ότι θα μπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν. Από το 2010 που δημιουργήθηκε, έχει συνεργαστεί με κορυφαία παγκόσμια brands και περιοδικά διεθνούς φήμης σε κάθε τομέα για τη δημιουργία out-of-the-box εικαστικών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συνεργασία του glo με το TOILETPAPER «The Connection Collection», η οποία περιλαμβάνει 4 συναρπαστικά σχέδια από καλλιτέχνες που, βαθιά επηρεασμένοι από την τέχνη τους, μιλούν για τη διαφορετικότητα. Αυτή η συνεργασία αποτελεί μια μοναδική καινοτομία στα προϊόντα θέρμανσης καπνού και ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Universe by Antonio Colomboni

Το απέραντο και η ποικιλομορφία του διαστήματος ενέπνευσαν τον Ιταλό καλλιτέχνη Antonio Colomboni στο σχέδιο που έφτιαξε για τη νέα συλλογή glo. Χρωματιστοί πλανήτες και αστερισμοί αντιπροσωπεύουν τις άπειρες προσωπικότητες που βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους και που όλες μαζί δημιουργούν τελικά ένα δικό τους σύμπαν.

A Matter of Taste by Emily Eldridge

Η Emily Eldridge κατάγεται από την Αμερική, όμως, πλέον η βάση της είναι το Βερολίνο. Είναι μία καλλιτέχνης που αγαπά τις γεύσεις και μέσα από το προσωπικό της στυλ αποφάσισε να τις αποτυπώσει με τη μορφή του στόματος και της γλώσσας, δηλαδή του βασικού γευστικού οργάνου.

Uni(ci)ty Makes Strength by Camilla Falsini

Βασική πεποίθηση της Camilla Falsini είναι πως η ενότητα ως έννοια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δύναμη. Γι’ αυτό και η νέα συλλογή Connection, powered by glo επέλεξε σχήματα και γραμμές που, παρά τις διαφορές τους, συνυπάρχουν αρμονικά στο σύνολο, πιο δυνατά από ποτέ.

Under the Same Sun by Sara Alonso Martinez

Η Sara Alonso Martinez αξιοποιεί τη διαχρονική ομορφιά των λουλουδιών, μεταφέροντας έναν ολόκληρο κήπο στο σχέδιό της. Λουλούδια διαφορετικά μεταξύ τους που ζουν δίπλα-δίπλα και δημιουργούν το πιο όμορφο αποτέλεσμα. Όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις.

Η νέα συλλογή διαδέχεται την προηγούμενη επιτυχημένη συνεργασία του glo με το TOILETPAPER, «Radical-Pop collection», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022 με 4 εντυπωσιακά σχέδια φτιαγμένα ειδικά για όσους θέλουν να ζουν μακριά από συμβιβασμούς, απολαμβάνοντας στο μάξιμουμ την ελευθερία του να είναι ο εαυτός τους.

Καθώς τα HYPER X2 TOILETPAPER είναι limited edition, καλύτερα να βιαστείς για να προλάβεις το σχέδιο της αρεσκείας σου. Η νέα έκδοση σε περιμένει στο website να την ανακαλύψεις και να μάθεις περισσότερα για αυτήν την τόσο δημιουργική και διαφορετική φιλοσοφία.

Μπορεί μια τέτοια συνεργασία να κάνει τη διαφορά στην κατηγορία ηλεκτρονικού τσιγάρου και προϊόντων θέρμανσης καπνού; Εμείς νομίζουμε ότι μπορεί!