Time100 Gala 2023: Ποιοι λαμπεροί celebrities ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης

Ανάμεσα στους καλεσμένους και η Doja Cat, Salma Hayek, Kim Kardashian

Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Gala από το περιοδικό Time, με αφορμή τα 100 πρόσωπα που ξεχώρισαν και επηρέασαν περισσότερο τον κόσμο, για το 2023. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι έδωσαν το παρών στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Jazz Lincoln Center, προκειμένου να γιορτάσουν τα πρόσωπα που βρέθηκαν στη λίστα με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της χρονιάς.

Στη λίστα "100 Most Influential People in the world" που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, φιγουράρουν ονόματα όπως αυτό του Michael B. Jordan, της Jennifer Coolidge, της Doja Cat και άλλων. Τα πρόσωπα αυτά κατάφεραν να ξεχωρίσουν χάρη στην επιτυχία τους, την αναγνωρισιμότητα τους, αλλά και την τεράστια επιρροή που είχαν στο διεθνές κοινό.



Χθές λοιπόν ήταν η ημέρα, που τα πρόσωπα αυτά τιμήθηκαν μέσα από ένα λαμπερό Gala, με το κόκκινο χαλί της εκδήλωσης να ξεχωρίζει. Στους καλεσμένους παρότι υπήρξαν συντηρητικές εμφανίσεις όπως προτρέπει ένα Gala, αυτό δεν σημαίνει πως στερήθηκαν τη λάμψη και τον εντυπωσιασμό.

Το κόκκινο χαλί του Time100 Gala 2023