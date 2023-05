Το TEDxAthens επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ στις 28 Μαΐου με το UNLEASH και πέρα από ομιλίες που θα σου αλλάξουν τη ζωή, θέλει να σε απελευθερώσει από φόβους και ό,τι άλλο σε περιορίζει

Η ανυπομονησία μας για το φετινό TEDxAthens 2023 είναι πιο έντονη από ποτέ μιας και νέοι ομιλητές έρχονται να μοιραστούν επιστημονικές γνώσεις, καινοτόμες ιδέες και εμπειρίες, οι οποίες σε καλούν να ανακαλύψεις την απεριόριστη ελευθερία σου, μακριά από φοβίες και περιοριστικές πεποιθήσεις. Πρώτου κάνουμε «Unleash» λοιπόν, από όλα όσα μας κρατούν πίσω και στάσιμους, είναι στιγμή να γνωρίσουμε σιγά - σιγά, τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την σπουδαία οργάνωση του TEDxAthens.

Η Στέλλα Ψαρρού, είναι η υπεύθυνη του Προγράμματος Εθελοντισμού, και κάθε χρόνο παρέα με την ομάδα της καταφέρνουν να συντονίσουν πάνω από 150 άτομα τα οποία συμμετέχουν ως TEDx εθελοντές. Πέρα από εθελοντισμό όμως, τα άτομα αυτά καταφέρνουν να γίνουν μέλος μιας μεγάλης και δεμένης ομάδας, να αποκτήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία, αλλά και να παρακολουθήσουν το TEDx «εκ των έσω».

Πως γίνεται λοιπόν η επιλογή των εθελοντών μιας τόσο μεγάλης οργάνωσης; Ποιες καινοτόμες διαδικασίες επιλογής προηγούνται, αλλά και τι μας εξομολογείται η Στέλλα Ψαρρού, η οποία μετρά πάνω από 8 χρόνια ως υπεύθυνη του Προγράμματος Εθελοντισμού στο TEDxAthens;

@tedxathens

Σχετικά με τη δική σου εμπειρία, πώς μπήκες στον κόσμο του TEDx και τι σημαίνει η διοργάνωση για εσένα;



Το TEDxAthens έχει μεγάλη σημασία για εμένα, καθώς αντιπροσωπεύει έναν χώρο έμπνευσης, καινοτομίας και διασύνδεσης ετερόκλητων ανθρώπων. Να είμαι μέλος του TEDxAthens μου επιτρέπει να συμβάλλω σε μια κοινότητα που μοιράζεται ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν και ενισχύει τους ανθρώπους να έχουν θετική επίδραση.



Η πρώτη μου συμμετοχή στο TEDxAthens ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Ενθουσιάστηκα από τους διάφορους ομιλητές και την ευκαιρία να μάθω από την εμπειρία και τις μοναδικές απόψεις τους. Παρευρέθηκα στο συνέδριο ως ένας ενθουσιώδης θεατής, που ανυπομονούσε να απορροφήσει τη γνώση και τις ιδέες που μοιράζονταν στη σκηνή. Οι ομιλίες σε ταξιδεύουν και καθώς φεύγεις το βράδυ από το Συνέδριο, αρχίζει η πρώτη κινητοποίηση για την αλλαγή που ο ίδιος επιθυμείς.



Μια γνωριμία με την οργανωτική ομάδα τότε, ήταν η αφορμή να αναλάβουμε το Πρόγραμμα Εθελοντισμού μαζί με την Έλσα Πιτσάκη. Ερχόμενες από την κοινωνία των πολιτών και έχοντας πολλά χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθελοντικών προγραμμάτων για μεγάλες διοργανώσεις και οργανισμούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γνωρίζαμε πόσο δύσκολο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα να έχει διάρκεια και να κρατάει κάθε χρόνο το υψηλό επίπεδο για τους συμμετέχοντες.



Για εμάς, μετά από 8 χρόνια στον οργανισμό, είναι σαν να μην έχει περάσει μια ημέρα και είμαστε το ίδιο ενθουσιασμένες όσο την πρώτη φορά της συμμετοχής μας. Οι εθελοντές είναι η ψυχή της οργάνωσης. Είναι η κινητήρια δύναμη για να προχωράς και να εξελίσσεσαι.



Τι σημαίνει για εσένα το «UNLEASH»;



Για εμένα το «UNLEASH» σημαίνει «απελευθερώνομαι» και έχει το πρόσημο της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης- όλοι μαζί μπορούμε να απελευθερώσουμε μια δύναμη δημιουργικότητας, καινοτομίας και ανθεκτικότητας σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μια δύναμη ικανή να αλλάξει τις ζωές μας, την κοινωνία και ίσως ακόμη και τον κόσμο, με τρόπους που δεν φανταζόμασταν ποτέ πριν.

Γιατί να επιλέξει κανείς, να γίνει εθελοντής του TEDx;



Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του TEDxAthens έχει παρουσία όλο το χρόνο και αποτελεί βασικό εταίρο στην κοινωνία των πολιτών, με πρωτοβουλίες και δράσεις που υποστηρίζουν την κοινωνική αφύπνιση και την εξέλιξη που επιζητούμε ως οργανισμός. Δεν αφορά μόνο την προετοιμασία και την οργάνωση του Συνεδρίου, αλλά και το χρονικό διάστημα μετά από αυτό, κάνοντας πράξη το βασικό σύνθημα του TED “Ideas worth spreading”.



Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του TEDxAthens στο ετήσιο συνέδριο μάς, προσφέρει πολλά πολύτιμα μαθήματα και δεξιότητες στους εθελοντές. Αναπτύσσουν την ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, οργανώνουν τον χρόνο τους και διαχειρίζονται προθεσμίες, συνεργάζονται με ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική τους ευαισθησία και ενσυναίσθηση.



Ο εθελοντισμός στο TEDxAthens είναι ανοικτός και προσβάσιμος προς όλα τα άτομα. Τονώνει την αυτοπεποίθηση πολλών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και χτίζει γερά θεμέλια για την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή τους στα κοινά ως πολίτες.



150 εθελοντές σε κάθε οργάνωση, πόσο εύκολο είναι να τους συντονίσετε και να συνυπάρξουν;



Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του TEDxAthens έχει μια δομή και στην οποία βασίζεται και η λειτουργία του για να μπορεί να προσελκύσει, εκπαιδεύσει και να αναγνωρίσει τους εθελοντές του. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευσή τους και στην ένταξή τους ώστε όλοι μαζί, μια ομάδα, μαζί με την εθελοντική οργανωτική ομάδα, να αποτελέσουμε έναν πυρήνα που θα υλοποιήσει αυτό το υψηλού επιπέδου συνέδριο. Για εμάς προτεραιότητα έχουν η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η διασφάλιση της εμπειρίας του εθελοντή.



Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινότητα που απαρτίζεται από περισσότερους από 800 εθελοντές που συμμετείχαν στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μας όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού.



Μοιράσου μαζί μας 3 βασικές αξίες της διοργάνωσης, βάσει της εμπειρίας σου.



Καινοτομία, Εθελοντισμός, Κοινωνικό Αντίκτυπο



Ποιον ομιλητή έχεις ξεχωρίσει από το φετινό TEDx Athens και γιατί;



Τζάζμιν Χάρισον. Για εμένα δεν είναι η γυναίκα που διέσχισε τον Ατλαντικό αλλά μια μαχήτρια που κατάφερε το ακατόρθωτο. Απέναντι σε φόβο, κίνδυνο, στερεότυπα αλλά και την απόλυτη ικανοποίηση της επιτυχίας. Η Τζάζμιν Χάρισον πέτυχε δύο ξεχωριστά παγκόσμια ρεκόρ και ήδη ετοιμάζεται για την επόμενη περιπέτειά της.

Μίλησε μας για 3 TEDx ομιλίες που έχεις ξεχωρίσει και γιατί.



-A Sierra Leone story: Yannis Behrakis at TEDxAthens 2013



Η στιγμή που ξεγέλασε το θάνατο και η περιγραφή της φωτογραφίας του εαυτού του που θα μείνει στην ιστορία. Τον ίδιο να κοιτάζει τον ουρανό με ένα βλέμμα που δεν μπορεί να περιγράφει με λέξεις.



-Transforming obstacles to chances, Maria Ioannidou at TEDxAthens 2018



Θα κρατήσουμε από την ομιλία της το μήνυμά της «Έχουμε μέσα μας ένα προσωπικό φως που χρειάζεται κάποιον απέναντί μας να μας το καθρεφτίσει».



-Let us Imagine...: Eugene Trivizas at TEDxAthens 2013



Μαθαίνουμε τα παιδιά να υπηρετούν τη πραγματικότητα αντί να τη ξεπερνάνε.

Ξέρεις κάποιον που μια ομιλία TEDx κατάφερε να του αλλάξει τη ζωή, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο;



Μετά από μια συμμετοχή σε συνέδριο του TEDxAthens δεν είσαι ποτέ ο ίδιος. Είναι μια εμπειρία που σε συμπαρασύρει σε έναν καλύτερο κόσμο, σου δυναμώνει την φωνή για να πραγματοποιήσεις ο ίδιος την αλλαγή που επιθυμείς. Προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και να ζήσει μαζί μας αυτή την μοναδική εμπειρία.



Αν έπρεπε να περιγράψεις το TEDx σε κάποιον που δεν έχει ιδέα τι είναι, τι θα του έλεγες;



Το TEDxAthens είναι ΙΔΕΑ (γέλια). Δεν περιγράφεται με λόγια, χρειάζονται όλες οι αισθήσεις. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι γνώσεων, εμπειριών, γεύσεων, μουσικής, ενημέρωσης, δικτύωσης, κοινωνικού αντικτύπου, χαράς και αισιοδοξίας. Είναι μια ημέρα γεμάτη συναισθήματα και εμπειρίες. To ΤΕDxAthens συμβάλει στον ουσιαστικό διάλογο γύρω από θεματικές και προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και στην εξαγωγή αξιοποιήσιμων συμπερασμάτων για το μέλλον.

Μην χάσεις μια μέρα γεμάτη συναρπαστικές ομιλίες, παράλληλες συζητήσεις και πολλές εμπειρίες στον χώρο του ΚΠΙΣΝ στις 28 Mαΐου.

Αγόρασε το εισιτήριό σου για το φετινό TEDxAthens εδώ.