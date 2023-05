Anna Wintour και Bill Nighy πήγαν μαζί στο Met Gala και όλοι μιλούν για νέο (iconic) ζευγάρι

H Anna Wintour επέλεξε τον συνοδό της για την μεγάλη βραδιά και ο εκλεκτός είναι ο ηθοποιός Bill Nighy

H μεγαλύτερη βραδιά μόδας παγκοσμίως, μόλις πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης και όλοι οι A-list καλεσμένοι έδωσαν το παρών προκειμένου να τιμήσουν τον σχεδιαστή Karl Lagerfeld, o οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019.



Όπως κάθε χρόνο, τα βλέμματα στράφηκαν προς την Anna Wintour, η οποία αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του Met Gala, και φέτος φρόντισε να έχει έναν εκλεκτό συνοδό πλάι της. Ο λόγος για τον ηθοποιό Bill Nighy, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα ασπρόμαυρο κοστούμι δίπλα στην εντυπωσιακή ισχυρή κυρία της μόδας. Το outfit της Anna Wintour ήταν επιλεγμένο από τον οίκο Chanel, και περιελάμβανε ένα λαμπερό παλτό με πολύχρωμα μοτίβα και μια μεταξωτή μάξι φούστα.

Anna Wintour and Bill Nighy walk up the stairs at the #MetGala. pic.twitter.com/FkqvN8goMa