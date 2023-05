Τα νέα AI φίλτρα του TikTok «χαλάνε» τον εγκέφαλό μας - Τι είναι το Bold Glamour και οι επιπτώσεις του

Τι ακριβώς είναι η τεχνολογία «GAN» που χρησιμοποιείται στα νέα φίλτρα του TikTok και προσαρμόζεται στο πρόσωπο κάθε χρήση

Μπορεί τα φίλτρα να ψυχαγωγούν, να σου προσφέρουν περισσότερη άνεση στην κάμερα και να βλέπεις τον εαυτό σου με διάφορα looks, ωστόσο τα νέα φίλτρα του TikTok, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση και δυστυχώς όχι τόσο θετική. Γνωρίζουμε μέχρι τώρα πως τα φίλτρα στα social media, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε το TikTok να κυκλοφορήσει ένα ακόμη φίλτρο και αυτή τη φορά όμως, θα λειτουργεί με τη βοήθεια ΑΙ.

