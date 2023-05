Mexi-style bowls: Η νέα γευστική και υγιεινή πρόταση του Ancho Mexican Grill

Πέντε διαφορετικά Mexi - style Bowls έρχονται να προστεθούν στο κατάλογο του Ancho

Μια ολοκαίνουρια γευστική αλλά και υγιεινή πρόταση που ακούει στο όνομα Mexi-style bowls, μας συστήνει το αγαπημένο μεξικάνικο food spot Ancho. Πέντε διαφορετικά Mexi - style Bowls έρχονται να προστεθούν στο κατάλογο του Ancho και να μας χαρίσουν νόστιμες αλλά και ελαφριές προτάσεις, πάντα με μεξικάνικο flair. Το να επιλέξετε δεν θα είναι εύκολο αλλά μια δοκιμή θα σας πείσει πως τα Mexi - style Bowls είναι η must επιλογή της σεζόν.

Για όλους τους fajita lovers εκεί έξω, τα Ancho δημιούργησαν το Fajita bowl με καστανό ρύζι, ψητό κοτόπουλο, τυρί Monterey Jack και chipotle mayo και φυσικά όλη την voστιμιά από τα fajita veggies. Παρόμοιας φιλοσοφίας ως προς τα βασικά υλικά, το Barrio bowl κάνει τη διαφορά με καλαμπόκι adobo, μωβ λάχανο και honey & mustard dressing.

Αγαπάτε τις spicy γεύσεις; Τότε είστε στο κατάλληλο σημείο καθώς στα Ancho θα βρείτε όχι ένα, αλλά δύο spicy bowls για να επιλέξετε! Το hot δίλημμα λοιπόν είναι Chipotle shrimp bowl ή Pollo dorada bowl - το μεν με spicy γαρίδες, pico de gallo και lime & chipotle mayo το δε με chicken asada, chili pepper chutney, nacho strips. Τώρα αν ανήκετε στους πιστούς του Barbacoa, το Crunchy bowl με μεξικάνικο ρύζι, black beans, καλαμπόκι adobo, fajita veggies και nacho strips θα σας αποζημιώσει με τις διαφορετικές υφές του και τη βαθιά νοστιμιά του Barbacoa.

Τα Ancho δεν αμελούν ποτέ να έχουν και ένα hot new entry για όσους αποφεύγουν το κρέας και τα παράγωγά του - σπεύσατε λοιπόν για το το Chili con soya, με ολόφρεσκο κιμά από σόγια με μυρωδικά και μαύρα φασόλια! Οι νέες προτάσεις δεν σταματούν εδώ καθώς στην κατηγορία σαλάτες, η άρτι αφιχθείσα Caesar Mexicana με mesclun, ψητό κοτόπουλο, καλαμπόκι, Caesar σως, nacho strips & τυρί Monterey Jack είναι must.

Εκτός από τα Mexi - style Bowls και τα σταθερά αγαπημένα signature dishes, η γευστική εμπειρία Ancho είναι βασισμένη στο ιδιοσυγκρασιακό Do It Yourself concept - Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να “χτίσει” το πιάτο του ακριβώς όπως το θέλει, επιλέγοντας βάση της αρεσκείας του, υλικά, και φυσικά σάλτσες που ξεκινούν από ελαφριές και δροσιστικές και φτάνουν μέχρι αρκετά spicy!

Extra tip: Συνοδεύουμε το φαγητό μας με frozen margaritas ή μεξικάνικες μπύρες και δεν παραλείπουμε τα λαχταριστά churros, πασπαλισμένα με ζάχαρη και κανέλα, έτοιμα να βουτηχτούν σε ελαφρώς spicy Mayan σοκολάτα και dulce de leche.