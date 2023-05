Η μητέρα του Elon Musk βρίσκεται στη Σαντορίνη και «βολτάρει» με Tesla και κότερα

Η Maye Musk βρίσκεται στη χώρα μας, με αφορμή το Διεθνές Συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού

Το νησί της Σαντορίνης απολαμβάνει η μητέρα του Elon Musk, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα από τον Απρίλιο και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για τη χώρα. Η μητέρα του δισεκατομμυριούχου, πέρα από τις αναρτήσεις της στο Twitter σχετικά με την Ελλάδα, δεν σταματά να εξερευνά το νησί έχοντας συνοδεία 7 σωματοφύλακες.



«Μια ημερήσια εκδρομή εξερεύνησης της Σαντορίνης με ένα Tesla και ένα κότερο», έγραψε χαρακτηριστικά η μητέρα του Musk, στην πρόσφατη ανάρτηση της. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η μητέρα του Musk βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν έχει επισκεφθεί διάφορα νησιά της χώρας, συνολικά 9.

A day trip exploring Santorini in a Tesla and on a boat 💙💙 #Greece @Tesla #AWomanmakesAPlan 📖

#ItsGreatToBe75 💪👩‍🎓 pic.twitter.com/HRz7xyVjX3