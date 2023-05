Στέψη Καρόλου: Ο μικρός πρίγκιπας Louis φυσικά και έκλεψε (ξανά) την παράσταση

Τα στιγμιότυπα με χασμουρητά, γκριμάτσες και χορούς από τον μικρό Louis, ήταν για άλλη μια φορά τα πραγματικά highlights της (ιστορικής) ημέρας

Μέχρι και χθες δεν γνωρίζαμε αν τελικά ο μικρός πρίγκιπας Louis, θα παραστεί στην επίσημη τελετή στέψης του βασιλιά Κάρολου. Κι αυτό γιατί το παλάτι ήθελε να αποφύγει τις διαβόητες πλέον γκριμάτσες του 5χρονου Louis, ο οποίος έχει μάθει να κλέβει τις εντυπώσεις χωρίς καν να προσπαθεί.

Prince Louis appears to yawn during King Charles' coronation service. https://t.co/SB1yBIKbNm pic.twitter.com/Us9GyGemwI

Κάπως έτσι και στη χθεσινή τελετή στέψης, ο μικρός Louis (4ος στην σειρά για τον θρόνο), έδωσε το παρών και έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω του, με τις αυθόρμητες εκφράσεις του.

Τι και αν η τελετή είχε πλήθος εκλεκτών καλεσμένων, τα φωτογραφικά φλας εστίασαν στον 5χρονο γιο του William και της Kate. Πέρα από το χασμουρητό και τη βαρεμάρα του, ο μικρός πρίγκιπας φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα την τελετή, καθώς χόρευε, τραγουδούσε, φώναζε από το μπαλκόνι και συζητούσε με την αδερφή του.

Prince Louis dubbed ‘Meme King’ after epic yawn stole the show at King Charles’ coronation https://t.co/rcW20mv5UG