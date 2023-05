Με €120.000 θα μπορείς να τρως στο διάστημα γεύμα με αστέρι Μισελέν

Οι πρώτες θέσεις έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ μπορείς να βρεις εισιτήρια για το 2025

Αν οι δυνατότητες της ΑΙ τεχνολογίας σου φαίνονταν αδιανόητες, περίμενε να δεις τι θα μπορείς να κάνεις κι εσύ σε λίγους μήνες -αν έχεις στη τσέπη σου 120.000, δηλαδή. Αντί να ξοδέψεις το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στην αγορά κάποιου διαμερίσματος για παράδειγμα, θα το ξοδέψεις για να φας στο διάστημα. Και μάλιστα όχι ένα απλό γεύμα.



Πίσω από αυτή τη ενέργεια, βρίσκεται η Γαλλική εταιρεία Zephalto, η οποία θα προσφέρει ένα γεύμα επιπέδου αστεριού Μισελέν «στις παρυφές του διαστήματος». Συγκεκριμένα 25 χιλιόμετρα μακριά από την Γη. Η εταιρεία μάλιστα στοχεύει σε «διαστημικό τουρισμό» και έχει ανακοινώσει ήδη την πλατφόρμα όπου μπορείς να κάνεις κρατήσεις θέσεων. Το ταξίδι στο διάστημα, θα γίνεται με μια «κάψουλα υπό πίεση», κάτι σαν αερόστατο το οποίο θα σου προσφέρει και θέα.

