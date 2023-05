Τελικά τι γίνεται με τους «τσακωμούς» μεταξύ Jennifer Lopez και Ben Affleck

Οι εκνευρισμοί που αφορούν το ζευγάρι, αλλά δεν παρουσιάζονται όπως είναι

Τις τελευταίες ώρες, τα διεθνή μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται στους «τσακωμούς» μεταξύ της JLo και του Ben Affleck, κάνοντας λόγο για προβλήματα στη μεταξύ τους σχέση. Κατά πόσο ισχύει όμως κάτι τέτοιο;

Για αρχή, βλέπουμε το διάσημο ζευγάρι να δίνει το παρών στην πρεμιέρα της νέας ταινίας “The Mother” στην οποία πρωταγωνιστεί η Lopez. Oι δυο τους φτάνουν μαζί, μοιράζοντας φιλιά, αγκαλιές και τρυφερά ενσταντανέ στους φωτογράφους.

Στη συνέχεια προσπαθούν να συνεννοηθούν (πιθανώς για το που θα βρεθούν μετά, μιας και ο Affleck φεύγει για να αφήσει την σύντροφο του να φωτογραφηθεί και μόνη της). Τα φωτογραφικά κλικς από αυτή τη σύντομη συζήτηση τους, παρουσιάστηκαν ως στιγμές έντασης και τσακωμού μεταξύ τους. Ρίχνοντας μια καλύτερη ματιά όμως, δεν βλέπουμε να ισχύει κάτι τέτοιο.

Και πάμε στην πρόσφατη εμφάνιση τους στην Σάντα Μόνικα. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η επανασύνδεση της Jennifer Lopez και του Ben Affleck τα media ακολουθούν το ζευγάρι σε κάθε βήμα τους, αναλύοντας οποιαδήποτε κίνηση ή χειρονομία μεταξύ τους. Έτσι και εχθές, οι δυο τους είχαν βγει να περπατήσουν κρατώντας ένα καφέ στο χέρι. Από τις πρώτες λήψεις φαίνονται ευδιάθετοι και χαρούμενοι.

Οι παπαράτσι προφανώς και ήταν εκεί να τους ακολουθούν. Κάτι άλλωστε που και οι ίδιοι έχουν συνηθίσει.



Ο Ben Affleck λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο φαίνεται φανερά εκνευρισμένος. Προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην αντιδράσει. Ανοίγει την πόρτα στην JLo και αφού εκείνη τακτοποιηθεί, την κλείνει με αγανάκτηση. Πηγαίνοντας προς τη θέση του οδηγού, η έκφραση του και οι χειρονομίες του προς τους παπαράτσι τα λένε όλα. Όσο πιο ευγενικά γίνεται, προσπαθεί να τους δείξει πως «φτάνει, αρκετά παιδιά». Και κάπως έτσι τα media μετέφρασαν για άλλη μια φορά το γεγονός σε «τσακωμό» ανάμεσα στο ζευγάρι. Κάπως πρέπει να βγαίνουν και τα εξώφυλλα των ταμπλόιντ, σωστά;