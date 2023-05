Johnny Depp και Dior σπάνε ρεκόρ αμοιβής για ανδρικό άρωμα. Cancel culture είπατε;

Ο διάσημος οίκος μόδας και ο ηθοποιός, μόλις έσπασαν το ρεκόρ της μεγαλύτερης συμφωνίας για ανδρικό άρωμα που έχει γίνει ποτέ

Πρόκειται για μια συνεργασία που ξεκίνησε από το 2015. Από τότε μέχρι και σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει στη ζωή του Johnny Depp, με αποκορύφωμα τις δικαστικές διαμάχες με την πρώην σύζυγο του, Amber Heard.



Τα τελευταία 5 χρόνια, ο διάσημος ηθοποιός και η πρώην σύντροφος του, βρέθηκαν στο προσκήνιο με αφορμή το εκρηκτικό τους διαζύγιο, το οποίο έφερε στην επιφάνεια αποκαλύψεις για τις συμπεριφορές και των δυο. Τελικά το δικαστήριο αθώωσε τον Depp, ωστόσο μέχρι τότε όλο και περισσότερες εταιρείες σταματούσαν συνεργασία μαζί του, μετά τις αποκαλύψεις της Heard για την κακοποιητική συμπεριφορά του ηθοποιού που ήρθαν στη δημοσιότητα. Τίποτε από αυτά δεν κράτησε για πολύ, ωστόσο.



Ο γαλλικός οίκος μόδας Dior, όχι μόνο δεν έσπασε τη συνεργασία μαζί με τον Johnny Depp, αλλά αντιθέτως του χάρισε την ευκαιρία, να σπάσει νέο ρεκόρ αμοιβής. Ο Depp παραμένει το πρόσωπο της «Sauvage», με τη συνεργασία του ηθοποιού και του οίκου να ανανεώνεται με νέο συμβόλαιο ύψους 20 εκατ. δολαρίων.



Να σημειωθεί πως το άρωμα Sauvage που προωθεί ο Johnny Depp συνέχισε να είναι «ηγέτης στις πωλήσεις αρωμάτων» το 2022.

Dior has given Johnny Depp the biggest men’s fragrance deal in history at over $20 million, Variety reports. pic.twitter.com/9eY9CA8uBz