H Megan Fox δεν έχει καταφέρει να αγαπήσει ποτέ το σώμα της και μιλά για τη σωματική δυσμορφία

Οι ανασφάλειες της Fox για την εικόνα του σώματος της και η εμπειρία της με το φαινόμενου του body dysmorphia

Τι και αν το κοινό τη θεωρεί μια από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές γυναίκες παγκοσμίως, η ίδια δυσκολεύεται να συμφιλιωθεί με την εικόνα της και συγκεκριμένα με το σώμα της. Όπως αποκάλυψε η Fox στο περιοδικό Sports Illustrated, με αφορμή τη συμμετοχή της στο νέο εξώφυλλο, η ίδια δεν έχει καταφέρει ποτέ στη ζωή της να αγαπήσει το σώμα της.



«Δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου έτσι όπως με βλέπουν οι άλλοι», ήταν τα λόγια της Megan. «Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή της ζωής μου, που να αγάπησα πραγματικά το σώμα μου. Ποτέ, μα ποτέ».

