Charlize Theron: Νέος έρωτας στη ζωή της - Ποιος είναι ο άνδρας που της κρατούσε το χέρι

Η ρομαντική και χαλαρή βόλτα της διάσημης ηθοποιού με τον Alex Dimitrijevic

Η τελευταία δημόσια σχέση της Charlize Theron ήταν το 2015, με τον επίσης διάσημο ηθοποιό Sean Penn. Έκτοτε η Charlize Theron είχε εστιάσει στον εαυτό της, τα παιδιά της, αλλά και τα επαγγελματικά της, χωρίς να απασχολεί τα μέσα με την προσωπική και ερωτική της ζωή.



Την Κυριακή όμως, μια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο στους δρόμους της Καλιφόρνια, ήταν αρκετή για να τραβήξει και πάλι το ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα το νέο ζευγάρι, εντοπίστηκε στην περιοχή Los Feliz, με την ηθοποιό να κρατά το χέρι του Dimitrijevic και να περπατούν χαλαρά στους δρόμους της πόλης, μετά το γεύμα τους.

new! ✨ charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california pic.twitter.com/TqGlJ6cQ3P