H Britney Spears επέτρεψε στη μητέρα της να τη δει για 30 λεπτά, μετά από χρόνια - Ποια είναι η σχέση τους σήμερα

Η διάσημη τραγουδίστρια, δέχθηκε να δει τη μητέρα της για 30 λεπτά

Πολλά φαίνεται να αλλάζουν τον τελευταίο καιρό στη ζωή της Britney Spears. Μετά τις άγριες αποκαλύψεις για τις συνθήκες της πολυετούς κηδεμονίας της, η διάσημη star δέχτηκε να ξαναδεί τη μητέρα της ύστερα από πολλά χρόνια, η οποία ταξίδεψε αεροπορικώς από τη Λουιζιάνα στο Λος Άντζελες, για μια συνάντηση που κράτησε μόλις 30 λεπτά.

Επί 13 χρόνια, ο πατέρας και η οικογένεια της τραγουδίστριας, είχαν αναλάβει την κηδεμονία της, έχοντας επικαλεστεί τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε η Spears. Η ίδια όμως, αποκάλυψε πως οι γονείς της την εκμεταλλεύτηκαν, αλλά και της στέρησαν τις ελευθερίες της, όλα αυτά τα χρόνια.

Britney Spears reveals she saw her mom for the first time in years:



“I feel so blessed we were able to try to make things RIGHT !!! I love 💕you so much !!!” pic.twitter.com/FrkrzmY5eE