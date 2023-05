Ρώτησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη «πώς μοιάζει ο τέλειος άνδρας και η τέλεια γυναίκα» - Η απάντηση δεν ήταν και πολύ νοήμουσα

Σε ξενέρωσε κι εσένα η απάντηση;

Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως η ΑΙ τεχνολογία, παρά τα όποια θέματά της, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Στην ερώτηση, όμως, «πώς μοιάζει ο τέλειος άνδρας και η τέλεια γυναίκα», μπορούμε πάλι να συμφωνήσουμε πως τα έκανε λίγο μαντάρα.



Και ενώ μια τέτοια ερώτηση είναι εξ' αρχής λάθος, όταν η τεχνητή νοημοσύνη κλήθηκε να δώσει μια απάντηση, αντί να πει κάτι του τύπου «Το ιδανικό δεν υπάρχει, όλοι είμαστε τέλειοι με τον δικό μας μοναδικό τρόπο», απάντησε με τον πλέον κλισέ και προβληματικό τρόπο.



Τι εννοούμε; Σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, ο τέλειος άνδρας μοιάζει κάπως έτσι:

Συγγνώμη αλλά ποιος άνδρας δείχνει έτσι στην πραγματική ζωή; Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με ένα πολύ κακό IG φίλτρο και ο κόσμος προφανώς και απογοητεύτηκε.

The Bulimia Project asked AI what a "perfect human" looks like. It revealed our unrealistic beauty standards. pic.twitter.com/y6j9NMAxWN