«Sex and the City»: Η Kim Cattrall επιστρέφει ως Samantha Jones στο «And Just Like That» παρά τις κόντρες

Κι' όμως, η Kim Cattrall επιστρέφει ως Samantha Jones στο spin off του «Sex and The City», για μία cameo εμφάνιση στο «And Just Like That»

Πίσω στο 2016 η Kim Cattrall είχε ανακοινώσει πως «τελείωσε με τον ρόλο της Samantha στο «Sex and the City». Αυτός ο ρόλος σύμφωνα με την ίδια, θα αδικούνταν αν συνεχιζόταν και σε τρίτη ταινία.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστή και η «παρεξήγηση» ανάμεσα στην Cattrall και την Sarah Jessica Parker. Οι δυο ηθοποιοί, από φίλες και συμπρωταγωνίστριες, είχαν γίνει δυο άγνωστες, δηλώνοντας ακόμη και δημόσια πως η σχέση τους δεν πρόκειται να βελτιωθεί: «Η συμπεριφορά της δεν ήταν καθόλου ευγενική. Απογοητευτήκαμε, όταν μάθαμε ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στην τρίτη ταινία του Sex and the City, γιατί είχε αυξημένες απαιτήσεις από την παραγωγή».



«Κάναμε πολλές συζητήσεις για το πώς ένιωθε σχετικά με αυτή τη σειρά. Ήταν επώδυνο για εμένα, μου μίλησε άσχημα. Ποτέ δεν έχει μιλήσει κανείς έτσι για εμένα. Έχω περάσει πολλά χρόνια δουλεύοντας σκληρά και ήμουν πάντοτε αξιοπρεπής με όλους στο πλατό, φρόντιζα τους ανθρώπους, ήμουν υπεύθυνη απέναντι στους εργοδότες μου, όσο και στους ανθρώπους που αναλάμβανα ως παραγωγός», είχε πει χαρακτηριστικά η Parker για τη σχέση της με την Kim Cattrall.



Όταν μάλιστα έγινε και η επιστροφή του «And Just Like That», το ενδιαφέρον έπεσε στην απουσία της Cattrall, με την Sarah να τοποθετείται και πάλι δημόσια:



«Δεν την καλέσαμε καν. Αυτή ήταν η επιθυμία της. Μας κατέστησε σαφές ότι δεν ήθελε να ασχοληθεί ξανά με το συγκεκριμένο project και ότι δεν αισθανόταν άνετα μαζί μας. Οπότε, δεν μας πέρασε από το μυαλό. Ωστόσο, ο δημιουργός, ο Nicholas Patrick King χειρίστηκε πολύ καλά το θέμα», εξήγησε η ηθοποιός. Aκόμη, τόνισε πως δεν υπήρξε κάποιος «καυγάς» μεταξύ τους και προέτρεψε το κοινό να μην αναφέρεται στη σχέση τους ως «κόντρα».



Όλα αυτά έδειχναν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξαναδούμε όλες τις πρωταγωνίστριες της θρυλικής σειράς και πάλι μαζί. Σύμφωνα όμως με δημοσίευμα του Variety, η Kim Cattrall θα επιστρέψει με τον iconic ρόλο της, στο φινάλε της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That» στο HBO.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Cattrall θα εμφανιστεί μόνο για μια σκηνή, η οποία γυρίστηκε τον Μάρτιο του 2022, στη Νέα Υόρκη. Όπως αναφέρεται, δεν θα έχει επαφές με τις υπόλοιπες πρωταγωνίστριες της σειράς, ούτε και με την Sarah Jessica Parker. Στην συγκεκριμένη σκηνή, θα δούμε την Samantha να έχει μετακομίσει στο Λονδίνο και να έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Carrie Bradshaw.



Μέχρι στιγμής, η Kim Cattrall δεν έχει μιλήσει για την απόφαση της να επιστρέψει στη σειρά, έστω και για μια σκηνή, ενώ αναφέρεται πως ο ρόλος της Samantha δεν θα συνεχιστεί. Όπως και να έχει, οι fans του «Sex and the City» δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, για την επιστροφή της Kim Cattrall και την «ολοκλήρωση» του «Sex and the City» έστω και για λίγο.