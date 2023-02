"And Just Like That..." το Sam Smith μπαίνει στον 2ο κύκλο της σειράς

Ανακοίνωσε ότι θα είναι στη σειρά και τώρα μετράμε αντίστροφα

Η αλήθεια είναι ότι περίμενα με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τον 1ο κύκλο της σειράς "And Just Like That". Πώς θα ήταν η glamorous γυναικοπαρέα που πια διανύει τη δεκαετία των 50; Παραμένει παντρεμένη η Carrie με τον Mr. Big; Έχουν ακόμα τόσα λεφτά για ξόδεμα;

Μετά τη σχετική απογοήτευση και τον θάνατο του Big, πόσο καλύτερα να πάει ο 2ος κύκλος; Ειδικά όταν βλέπουμε την επιστροφή του Aidan που, συγχωρήστε με, αλλά δεν τον άντεχα λεπτό. Μέχρι που έγινε η αποκάλυψη κι αλλάξανε τα πλάνα μου.

Το Sam Smith μοιράστηκε δύο φωτογραφίες στο Instagram του, ενημερώνοντας το κοινό ότι «κάτι ανίερο ετοιμάζεται στο γύρισμα», κάνοντας λογοπαίγνιο με το Unholy, που είναι ο τίτλος τραγουδιού του. Δεν βλέπουμε τίποτα περισσότερο από τον ίδιο και το trailer του, αλλά επιβεβαιώνεται η προσθήκη του στη σειρά. Και αυτά είναι τα ευχάριστα νέα της ημέρας.

Το Sam Smith είχε μία χρονιά μεταμόρφωσης, αφού αποφάσισε ότι κουράστηκε με τις μπαλάντες και θα γιορτάσει τη ζωή, μέσα από τη δουλειά του. Ντύνεται με τον τρόπο που τον εκφράζει περισσότερο, τα βιντεοκλίπ του έγιναν πολύ πιο καυτά και υπήρξαν πολλές αρνητικές αντιδράσεις. Δίνει δεκάρα τσακιστή; Σε καμία περίπτωση.

Δεν έχουμε ιδέα πώς θα χωρέσει στον 2ο κύκλο, αν και έχει λογική, μετά την εμφάνιση του πολυσυζητημένου non binary Che, που παρουσίαζε το podcast μαζί με την Carrie, κατάφερε να γίνει μισητό πρόσωπο για το πώς εκπροσωπούσε την κοινότητα και υποτίθεται ότι έφυγε για το L.A. με τη Miranda. Θα πάρει άραγε τη θέση του στο podcast; Θα εμφανιστεί ως ο glamorous πραγματικός εαυτός του; Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.