O Elon Musk ξανά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο - Στη δεύτερη θέση ο Bernard Arnault

Σκληρή η μάχη ανάμεσα στους δισεκατομμυριούχους

«Μάχη σώμα με σώμα» δίνουν οι Elon Musk και Bernard Arnault για την 1η θέση της λίστας, με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Νωρίτερα φέτος, ο Bernard Arnault, CEO της μητρικής εταιρείας LVMH, ήταν αυτός που κατείχε την πρώτη θέση με μικρή διαφορά από τον Elon Musk.

Elon Musk just regained his title of the wealthiest person in the world - Bloomberg Billionaires Index pic.twitter.com/KAi8Ajftui