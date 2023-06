Kylie Jenner και Timothée Chalamet: Όχι μόνο είναι μαζί αλλά έχουν γνωριστεί και οι οικογένειες

Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από κοινή έξοδο της Kylie Jenner και του Timothée Chalamet

Από τον Απρίλιο είχαμε τα πρώτα δημοσιεύματα που μιλούσαν για σχέση ανάμεσά τους. Οι fans δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να το πιστέψουν (και φυσικά και το αρνήθηκαν, αφού στα μάτια των περισσότερων δεν ταίριαζαν καθόλου). Τα δημοσιεύματα συνέχισαν να ενθαρρύνουν τη σχέση ανάμεσα τους, αφού οι επισκέψεις της Jenner στο σπίτι του Chalamet συνεχίζονταν. Όσο και αν το κοινό δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτά τα δυο πρόσωπα έχουν ταιριάξει, οι παπαράτσι πλέον τους έφεραν και τις αποδείξεις.

Πριν από μερικές ημέρες η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet απαθανατίστηκαν από τους παπαράτσι να πίνουν ποτά, να κάνουν βόλτες σε κήπους και να απολαμβάνουν ένα καλοκαιρινό μπάρμπεκιου. Στην παρέα τους βρέθηκαν και οι αδερφές τους οι οποίες φάνηκαν να έχουν στενή σχέση, ενώ όλο και περισσότερα δημοσιεύματα μιλούν για καθημερινή συνάντηση των δυο celebrities, οι οποίοι σκέφτονται να μετακομίσουν μαζί στο Μπέβερλι Χίλς.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet spotted together for the first time since dating rumors, in new photos obtained by Page Six. pic.twitter.com/aAKymQZGIk