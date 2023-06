H Zendaya έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της χρονιάς από τύχη

Η διάσημη ηθοποιός και ambassador του Ιταλικού οίκου Bulgari, έκλεψε τις εντυπώσεις στην Ρώμη

Στην Ρώμη ταξίδεψε η αγαπημένη μας Zendaya με αφορμή τα εγκαίνια ενός νέου πολυτελούς ξενοδοχείου από τον οίκο Bulgari.

Σε αυτά τα εγκαίνια του νέου Bulgari Hotel, έδωσαν το παρών διεθνείς αστρέρες του Χόλιγουντ, που ταξίδεψαν μέχρι την Ιταλία για να τιμήσουν τον γνωστό οίκο μόδας. Τα βλέμματα ωστόσο κατάφεραν να τραβήξουν οι δυο ambassandors, Zendaya και Priyanka Chopra.

