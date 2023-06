Η συναυλιακή καρδιά της Αθήνας χτυπάει και φέτος στην Τεχνόπολη με τα πιο δυνατά lives

Με περισσότερες από 50 συναυλίες από όλο το φάσμα της μουσικής είναι δεδομένο ότι και φέτος ο προορισμός μας για τα βράδια του καλοκαιριού είναι η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Καλοκαίρι σημαίνει μουσική, μπίρα, κόσμος, συναυλίες. Όλη τη χρονιά άλλωστε μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα μαζευτούμε σε κάποιο μεγάλο χώρο, θα ακούσουμε τα τραγούδια που μας αρέσουν, θα χορέψουμε, θα ξεσπάσουμε και θα αγκαλιαστούμε όλοι μαζί συνεπαρμένοι από το ρυθμό.

Τα καλοκαίρια μας στην πρωτεύουσα εδώ και χρόνια τα έχουμε συνδέσει με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Σε αυτό το industrial περιβάλλον με φόντο τις καμινάδες έχουμε δημιουργήσει τις πιο απίστευτες αναμνήσεις χορεύοντας με μπάντες και συγκροτήματα από όλο το φάσμα της μουσικής. Από τον καιρό ακόμα που τα κινητά μας δεν είχαν τρομερές κάμερες για να ανεβάζουμε συνεχώς Instagram Stories ή Tik Tok videos και τα χρησιμοποιούσαμε απλά για φλας, δημιουργώντας ατμόσφαιρα.

Η Τεχνόπολη αποτελεί τη συναυλιακή καρδιά της Αθήνας, τον απόλυτο προορισμό του καλοκαιριού και φέτος γεμίζει τα βράδια μας με αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και περισσότερες από 50 συναυλίες από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο! Αλλοι για πρώτη φορά και άλλοι σε δυναμικό come-back θα συναντηθούν με χιλιάδες επισκέπτες κάτω από τις χαρακτηριστικές καμινάδες για εμπειρίες τόσο ξεχωριστές που μόνο η μουσική μπορεί να προσφέρει!

Ποια είναι τα μουσικά ραντεβού που σημειώνουμε στο ημερολόγιό μας μέχρι και τον Ιούλιο;

Οι Nightstalker και οι Fundracar ενώνουν τις εκρηκτικές τους δυνάμεις την Παρασκευή 16 Ιουνίου σε μια συναυλία μαζί με τους ασταμάτητους Bad Habits, με τους Χαΐνηδες και τους Social Waste να τους ακολουθούν με μια σύμπραξη-φωτιά το Σάββατο 17 Ιουνίου. Τέσσερις ημέρες αργότερα την Τετάρτη 21 Ιουνίου οι Locomondo θα γιορτάσουν τα 20 χρόνια συναυλιών τους σε ένα επικό live.

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου η Τεχνόπολη θα μετατραπεί σε «Ανισόπεδη ντίσκο» καθώς ο Pan Pan θα βρεθεί για πρώτη φορά εκεί με τον Mazoha σε ένα live για χορό μέχρι τελικής πτώσης.

Ο Βρετανός αστέρας της indie pop Tom Odell ακολουθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου για να μας συναρπάσει με τη φωνή και τα κομμάτια του, ενώ ο Ιούλιος ξεκινάει άκρως δυναμικά με ένα σουπερ live τη Δευτέρα 3 Ιουλίου από τους πρωτοπόρους του sludge rock Melvins, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής, με guests τους Vodka Juniors και Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs μεταξύ άλλων, με την παραγωή να ανήκει στο Plisskën. Επίσης, η ηγετική μορφή των Sonic Youth, η Kim Gordon, θα μας χαρίσει την πιο ηλεκτρική βραδιά του καλοκαιριού την Τρίτη 4 Ιουλίου.

Η εμφάνιση του MC Buzz που ακολουθεί την επόμενη μέρα, το Σάββατο 8 Ιουλίου, δεν χάνεται, ενώ στα SOS του μήνα είναι και η συναυλία των Κοινών Θνητών την Τετάρτη 12 Ιουλίου, που υπόσχεται ένα «ηχοθέαμα για ψαγμένα παιδιά» με special guests τους Urban Pulse.

Λίγο πριν κλείσει ο μήνας για την Τεχνόπολη έρχεται και το φαντασμαγορικό Death Disco Open Air Festival: το Σάββατο 22 Ιουλίου που θα απολαύσουμε τους VNV Nation, The Soft Moon, Selofan, Rue Oberkampf, Ploho, Kalte Nacht και Youth Valleys, ενώ την Κυριακή 23 Ιουλίου έρχονται οι Sisters Of Mercy, She Past Away, Actors, Absolute Body Control, Mecano UN. LTD, Mechanimal και Data Fragments.

Kαι οι συναυλίες φυσικά δεν σταματούν εδώ. Μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο μέρος της Μουσικής Τεχνόπολης που επιστρέφει δυναμικά τον Σεπτέμβριο!

Αναλυτικά οι επερχόμενες της Τεχνόπολης:

Ιούνιος

Τετάρτη 14.06 Παύλος Παυλίδης & Hotel Alaska

Παρασκευή 16.06 Nightstalker – Fundracar. Μαζί τους οι Bad Habits

Σάββατο 17.06 Χαΐνηδες - Social Waste

Τρίτη 20.06 Γιώργος Σαμπάνης. Guest: Παυλίνα Βουλγαράκη

Τετάρτη 21.06 Locomondo: 20 χρόνια

Πέμπτη 22.06 Death Disco presents Pan Pan. Opening act Mazoha

Δευτέρα 26.06 Pink Martini

Τρίτη 27.06 Tom Odell

Πέμπτη 29.06 Good Job Nicky. Guest: Τάμτα

Ιούλιος

Δευτέρα 03.07 Plisskën Festival presents The Melvins & special guests: Vodka Juniors, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs

Τρίτη 04.07 Kim Gordon live in Athens

Τετάρτη 05.07 Πάνος Βλάχος. Guest: Μίλτος Πασχαλίδης

Πέμπτη 06.07 Sweet Summer Sun Music Festival | The Aristocrats, Take Off Collective, NUKeLEUS trio, Soulstice

Παρασκευή 07.07 Solmeister & Marseaux Σάββατο 08.07 Buzz “Street Business”

Δευτέρα 10.07 Μαρίνα Σάττι

Τετάρτη 12.07 Κοινοί Θνητοί (full band) ‘‘7 Υears of Fusion’’. Guest: Urban Pulse

Δευτέρα 17.07 Lindsey Stirling Live in Concert

Σάββατο 22.07 Death Disco Open Air Festival 2023 | VNV Nation, The Soft Moon, Selofan, Rue Oberkampf, Ploho, Kalte Nacht και Youth Valleys

Κυριακή 23.07 Death Disco Open Air Festival 2023 | Sisters Of Mercy, She Past Away, Actors, Absolute Body Control, Mecano UN. LTD, Mechanimal, Data Fragments

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr και στο δίκτυο των μεταπωλητών του

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.