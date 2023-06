Γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση και έμμισθη πρακτική άσκηση στο 5ο Live A Legacy

Η σημαντική πρωτοβουλία της Mastercard και του Women On Top για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών

Θέλουμε ενέργειες που ενισχύουν τη γυναικεία ενδυνάμωση. Έχουμε ανάγκη από πρωτοβουλίες που δίνουν έμφαση και προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό τομέα και που, παράλληλα, δρουν έμπρακτα για να κάνουν τη διαφορά. To Live A Legacy αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για τα παραπάνω.

Live A Legacy- 3 ξεχωριστές εκδηλώσεις για τη γυναικεία ενδυνάμωση: Το Main Live A Legacy Event 2023 στην Αθήνα και τα 2 νέα Mentoring Events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το main event του Live A legacy 2023 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιουνίου στο Ωδείο Αθηνών, ως μία πρωτοβουλία της Mastercard και του Women On Top, με οικοδεσπότες τη Λυδία Παπαϊωάννου και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Καταξιωμένοι επαγγελματίες έδωσαν το παρών για να μοιράσουν απλόχερα τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε όλες τις συμμετέχουσες, οι οποίες μόνο στην κύρια εκδήλωση ξεπέρασαν τις 300. Από νέα κορίτσια μέχρι γυναίκες που προσπαθούν να εξελιχθούν και να διαπρέψουν, όλες έφυγαν αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις για τον επαγγελματικό τομέα αλλά και για τα στερεότυπα που μπορεί να υπάρξουν μέσα σε αυτόν. Δηλαδή, αυτό που όλες θέλουμε, ειδικά στο ξεκίνημα της καριέρας μας που ακόμα η αυτοπεποίθησή μας δεν έχει «χτιστεί».

Οι ομιλητές/-τριες του Live A Legacy 2023

Πληθώρα ομιλητών πήρε τον λόγο στο Live A Legacy 2023 για να βοηθήσει τις παρευρισκόμενες μέσω της προσωπικής εμπειρίας και των βιωμάτων της.

Η συν-ιδρύτρια της εταιρείας Elektronio, Άννα Χλιούρα, μίλησε για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στην ενότητα “Female Entrepreneurs as Leaders of Change”. Η Περιβαλλοντική Επιστημών και ειδική σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και πλαστικών μίας χρήσης Χριστίνα Κονταξή μίλησε για την αξία της συνεργασίας και της ποικιλομορφίας των προοπτικών, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση πολύπλοκων θαλάσσιων -και όχι μόνο- ζητημάτων.

H ιδρύτρια και CEO του Change Advisory και career coach Ani Filipova μοιράστηκε με το κοινό την ιστορία της για το πώς η αγάπη της για τα ταξίδια οδήγησε στην καριέρα της στον τραπεζικό κλάδο. Η Katherine Reilly μίλησε μέσα από την εμπειρία της ως τρανς γυναίκα στην Ελλάδα για τις δυσκολίες που κατάφερε να ξεπεράσει στον επαγγελματικό κλάδο.

Από τη Δρ. Λίλιαν Μπαλατσού, Ειδικό Τεχνητής Νοημοσύνης και Γλώσσας και Γνωσιακή Νευροεπιστήμων, οι συμμετέχοντες άκουσαν για την εμπειρία μία γυναίκας επιστήμονα στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ενώ η πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Έλλη Ανδριοπούλου, έφερε στο προσκήνιο τις προσκλήσεις των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Από το event δεν έλειψε ο Regional Talent & Development Manager της Bayer για την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, Θέμης Χριστοφίδης, που μίλησε για την ισότητα των φύλων, η Partner της Mckinsey & Company που ενέπνευσε τις μελλοντικές ηγέτιδες καθώς και η General Manager, Business Planning, Investor Relations & ESG στην Τράπεζα Πειραιώς, Χρυσάνθη Μπερμπάτη, που διηγήθηκε τη δική της εμπειρία μέσα σε έναν πολύ μεγάλο οργανισμό στον τραπεζικό κλάδο.

Τέλος, το κοινό συγκινήθηκε με την ομιλία της Hanna Oliynych, Συνιδρύτριας της Ένωσης Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα, μέσω της οποίας μάχεται για να υποστηρίξει τις γυναίκες που ήρθαν στην Ελλάδα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ “Inclusion & Belonging – How to Build and Empower a Diverse Workforce”, η Social Entrepreneur & Gender Specialist Παναγιώτα Πολυκάρπου, η Δικηγόρος Ανθή Αργυρίου και ο Ψυχολόγος και Υπεύθυνος επιστημονικού έργου Συμμαχίας των Φύλων Βαγγέλης Κοσμάτος ασχολήθηκαν με την τοξική αρρενωπότητα αλλά και τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα για τις γυναίκες στον επαγγελματικό τομέα.

Συγκίνηση προσέφεραν, όμως, και όσοι δεν μπόρεσαν να βρίσκονται στο μεγάλο γεγονός, όπως η ακτιβίστρια ράπερ Sonita Elizadeh. Η Elizadeh πέρασε το μήνυμά της μέσα από ένα βίντεο με τη δική της συγκλονιστική εμπειρία με τον καταναγκαστικό γάμο, μιλώντας παράλληλα και για τον ρόλο που έπαιξε η μουσική στη ζωή της.

Εκτός από το main event, το Live A Legacy περιλάμβανε φέτος και δύο mentoring events, ένα το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 στη Θεσσαλονίκη και ένα την Κυριακή 18 Ιουνίου στην Αθήνα. Εκεί πληθώρα γυναικών μίλησε από κοντά με καταξιωμένες γυναίκες διαφόρων τομέων και συμμετείχε σε διαδραστικά και πρακτικά workshops.

Διεκδίκησε μία θέση έμμισθης πρακτικής άσκησης

Για εσένα που θες να εφαρμόσεις πρακτικά όλα τα παρακλάδια του επαγγελματικού σου τομέα, το Live A Legacy Internship, όπως κάθε χρόνο, σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις μία θέση έμμισθης (καλά διάβασες) πρακτικής άσκησης. Μάλιστα, φέτος, οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν ακόμα περισσότερους κλάδους.

Γι’ αυτό, μη χάνεις χρόνο! Μπες στην πλατφόρμα του Live A Legacy και μία από τις 12 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει δική σου. Δες όλες τις θέσεις εδώ και δήλωσε τη συμμετοχή σου έγκαιρα!

Το Live A Legacy αποτέλεσε και φέτος έναν αρωγό της γυναικείας ενδυνάμωσης και έγινε η αφορμή για να συναντηθούν καταξιωμένες γυναίκες αλλά και όσες τώρα κάνουν τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους για μία πολύ παραγωγική αλληλεπίδραση. Μία πρωτοβουλία που αγαπάει, αγκαλιάζει και ενδυναμώνει το γυναικείο πνεύμα και τη θέληση να διαπρέψουν οι γυναίκες επαγγελματικά ακριβώς με τον τρόπο που θέλουν, βοηθώντας τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Το Live A Legacy, που διοργανώθηκε για 5η φορά, είναι πλέον συνώνυμο της γυναικείας αυτοπεποίθησης.