Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στο Las Palmas - Εκκενώθηκαν χωριά

Η φωτιά σάρωσε τα βορειοδυτικά του νησιού.

Εχθές ξεκίνησε η πυρκαγιά στο νησί Las Palmas στα Κανάρια και μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το νησί. Η πυρκαγιά δυστυχώς έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι αρχές.

Η φωτιά που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε δασική περιοχή στο βόρειο τμήμα του νησιού έχει οδηγήσει τα χωριά Puntagorda και Tijarafe σε εκκένωση, έχει κάψει πολλά στρέμματα γης και σπίτια. Πιο συγκεκριμένα οι φλόγες έχουν καταπιεί 4.500 εκτάρια γης και τουλάχιστον δώδεκα σπίτια.

«Η φωτιά προχώρησε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Φερνάντο Κλαβίχο, πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων και επέρριψε ευθύνες «στον άνεμο, τις κλιματικές συνθήκες καθώς και τον καύσωνα που βιώνουμε» για την ταχεία και ξαφνική εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Thousands Evacuated as Wildfires Rage on Spanish Island



La Palma, one of the Canary Islands close to Morocco, saw a fire in some woods engulf over 4.5k hectares with hundreds of properties burned or damaged.



