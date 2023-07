Φωτιές: Πώς εξελίσσεται η κατάσταση σε όλα τα πύρινα μέτωπα

Πάνω από 500 πυροσβέστες επιχειρούν και δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν το χθεσινό βράδυ για τους 550 πυροσβέστες και φυσικά για τους κατοίκους στις περιοχές του Κουβαρά, Λουτρακίου, Δερβενοχωρίων και στο Καπαρέλλι.

Με το πρώτο φως της ημέρας, σηκώθηκαν και πάλι τα εναέρια μέσα, η συνδρομή των οποίων κρίνεται καθοριστική. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Γιάννη Αρτοποιό, το μέτωπο που απασχολεί κυρίως τις δυνάμεις είναι αυτό στα Δερβενοχώρια, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέτωπο.

Images of major forest fires underway near Athens. Several fires are underway tonight across Greece. #φωτια #Πυρκαγια #incendie pic.twitter.com/Qq6xj1EJnn