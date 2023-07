Πυρκαγιά: Τα 10 σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνεις όταν την αντιληφθείς

Υπάρχουν κάποες πολύ σημαντικές κινήσεις που θα βοηθήσουν από το να αποτρέψεις την εξάπλωση

Οι πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας, είναι μια υπενθύμιση ότι πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για να προλάβουμε τα χειρότερα.

Για αρχή, ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος οπότε προσπάθησε να χειριστείς την κατάσταση όσο γίνεται, με ψυχραιμία. Αφού βεβαιωθείς ότι η οικογένειά σου παραμένει ασφαλής και έχεις λίγο χρόνο για αντίδραση μακριά από τη φωτιά, υπάρχουν μερικά βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να ελαχιστοποιήσεις τον κίνδυνο να καταστραφεί το σπίτι σου.

Γενικά, μόλις αντιληφθείς πυρκαγιά, τηλεφώνησε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώσε σαφείς πληροφορίες για

– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο μας,

– την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

– το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στον Κουβαρά Κερατέας, με τις αρχές να καλούν σε εκκενώσεις περιοχών, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε περιοχή περίπου 3 χιλιομέτρων και κινούνται προς το Λαγονήσι. Αν σου έρθουν λοιπόν οδηγίες για εκκένωση όπως έγινε πριν λίγο, πέρα από τον Κουβαρά, και στη Σαρωνίδα, την Ανάβυσσο και το Λαγονήσι, διατήρησε την ψυχραιμία σου και ακολούθησε ρητά τι πρέπει να κάνεις. Αν σου ζητηθεί να φύγεις από το σπίτι σου, κάντο αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ίσως είσαι το πρώτο άτομο που αντιληφθεί μια εστία φωτιάς, το λεγόμενο "hot spot", οπότε κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199) ακόμη κι αν η φωτιά που είδες, είναι μικρή. Η ειδοποίηση σου μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωσή της. Είναι σημαντικό μάλιστα να διευκολύνεις την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

There are simple, effective ways to get rid of the wildfire smoke in your home. Here’s what @Wirecutter recommends. https://t.co/qdQ7FgriU8