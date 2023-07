iPhone: Μια από τις τοπ εφαρμογές για επεξεργασία φωτογραφιών μόλις έγινε δωρεάν

Αυτή η εφαρμογή θα πάει τις λήψεις σου σε άλλο επίπεδο

Ίσως έχεις αναρωτηθεί πως κάποιοι χρήστες μπορούν να τραβούν τόσο καθαρές και «επαγγελματικές εικόνες». Άψογος φωτισμός, εξαιρετική ευκρίνεια και τέλεια απόδοση χρωμάτων.



Όλα αυτά μπορούσε να στα προσφέρει μια πολύ διάσημη εφαρμογή, η οποία λέγεται «Spectre» και μέχρι πριν λίγο καιρό, κόστιζε περίπου 2 δολάρια τον μήνα.



Πλέον όμως, η iPhone ετοιμάζεται να εκδώσει μια ανανεωμένη εκδοχή της, την «Spectre Pro» και έτσι η κλασσική έκδοση γίνεται δωρεάν για τους χρήστες.

Today we're announcing a big update to our other camera app: Spectre.



Two big changes today: Spectre is now free. And we're introducing Spectre Pro — a free upgrade to our users, and a free download for everyone else. https://t.co/1IFAz4Axw8 pic.twitter.com/DXYVcnrACO