Τζόνι Ντεπ: Έρχεται ντοκιμαντέρ για την πολύκροτη δίκη με την Άμπερ Χερντ στο Netflix - Τον επόμενο μήνα και στην Ελλάδα

Το ντοκιμαντέρ σχετικά με την ιστορική δικαστική διαμάχη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ, θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 16 Αυγούστου

Μπορεί αυτόν τον καιρό ο Τζόνι Ντεπ να βρίσκεται σε περιοδεία, ωστόσο το όνομα του απασχολεί και πάλι τα διεθνή ΜΜΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα φέρεται να λιποθύμησε λίγο πριν τη συναυλία του, στην Βουδαπέστη. Με αποτέλεσμα η μπάντα του Ντεπ, οι Hollywood Vampires, να ακυρώνουν τελευταία στιγμή την εμφάνιση.



Τώρα το ενδιαφέρον έχει εστιάσει στο νέο ντοκιμαντέρ που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, και εστιάζει στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη του Τζόνι Ντεπ, με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Netflix is set to premiere new docuseries “DEPP V HEARD” on August 16th 🔥😳 pic.twitter.com/tvBQ5O87B4