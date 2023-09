Μέριλιν Μονρόε: Κατεδαφίζεται το μοναδικό σπίτι που απέκτησε στη ζωή της

Είναι το μέρος, στο οποίο βρέθηκε νεκρή η Μέριλιν Μονρόε, την 5η Αυγούστου του 1962

H Μέριλιν Μονρόε κατάφερε τον Φεβρουάριο του 1962, να αγοράσει μια μοναδική έπαυλη των 2.600 τετραγωνικών μέτρων, στο Brentwood του Los Angeles. Είχε δώσει μάλιστα 77.500 δολάρια για να την αποκτήσει, και λίγο αργότερα -για την ακρίβεια, έξι μήνες μετά να βρεθεί νεκρή, σε ένα από τα δωμάτια αυτού του σπιτιού.



Σήμερα οι ιδιοκτήτες έχουν αλλάξει και όλα δείχνουν πως είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μια νέα εποχή, για την κάποτε έπαυλη της θρυλικής Μονρόε. Ο διευθυντής hedge fund της Emerald Lake, Dan Lukas, και η σύζυγός του Anne Jarmain, πούλησαν το ακίνητο σε νέο αγοραστή για περίπου 8,35 εκατομμύρια δολάρια, τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την Post and Robb Report.

Ο νέος ιδιοκτήτης, που παραμένει ανώνυμος, κατέθεσε άδειες για κατεδάφιση, για την οποία το Τμήμα Δόμησης και Ασφάλειας του Λος Άντζελες ενέκρινε “έλεγχο σχεδίου” την Τρίτη. Αυτό σημαίνει πως μια κατεδάφιση είναι προ των πυλών, ωστόσο, εκκρεμεί ένα «τελευταίο πράσινο φως», για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.

Όπως φαντάζεσαι πρόκειται για ένα σπίτι με πλούσια ιστορία, το οποίο χτίστηκε το 1929 στην οδό Helena Drive. Είναι μεξικανικής αρχιτεκτονικής, στο στυλ μιας hacienda (ισπανικός τύπος κατασκευής), και έχει έκταση περίπου 245τ.μ. Λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει, η Μονρόε είχε ανοίξει το σπίτι της στο περιοδικό LIFE και τον Richard Meryman, στο πλαίσιο μιας μεγάλης συνέντευξης.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα:

«Δεν θέλω να δει ο καθένας που μένω, πώς είναι ο καναπές ή το τζάκι μου», είπε η ίδια, ενώ ο δημοσιογράφος συνεχίζει την περιγραφή του σπιτιού:

«Ήταν ένα μικρό σπίτι τριών υπνοδωματίων, χτισμένο σε μεξικανικό στυλ, το πρώτο ολόδικό της σπίτι που είχε ποτέ. Ήταν ευτυχισμένη μέσα σε αυτό. Σε ένα ειδικό ταξίδι στο Μεξικό, είχε ψάξει προσεκτικά σε πλανόδιους πωλητές, σε καταστήματα και ακόμη και σε εργοστάσια για να βρει ακριβώς τα σωστά πράγματα που θα έβαζε στο σπίτι. Τα μεγάλα κομμάτια δεν είχαν φτάσει -και δεν θα τα έβλεπε ποτέ εγκατεστημένα. Ενόσω με ξεναγούσε στα δωμάτια, γυμνά και προχειροφτιαγμένα, σαν κάποιος να ζούσε προσωρινά εκεί, μου περιέγραφε με αξιολάτρευτο ενθουσιασμό κάθε καναπέ και τραπέζι και σιφονιέρα, που θα έμπαιναν και τι το ξεχωριστό είχαν».



Παρά τη θρυλική του ιστορία, το σπίτι στο Brentwood δεν καθιερώθηκε ποτέ ως ιστορικό ορόσημο και από το θάνατο της Μέριλιν μέχρι σήμερα έχει αλλάξει αρκετά χέρια. Το σπίτι, το οποίο προφυλάσσεται με περιμετρικό τείχος και κεντρική πύλη, διαθέτει μεταξύ άλλων πισίνα, μια έκταση με εσπεριδοειδή και ένα ξενώνα. Πλέον έχει τέσσερα υπνοδωμάτια, τρία μπάνια, ενώ βρίσκεται στο μεγαλύτερο αγροτεμάχιο της περιοχής Helena του Brentwood.



Πάνω από την εξώπορτα του κτήματος υπάρχει μια από τις προσωπικές πινελιές της Μέριλιν Μονρόε στο σπίτι: ένα οικόσημο με λατινική επιγραφή που γράφει «Cursum Perficio», που μεταφράζεται ως «το ταξίδι μου τελειώνει εδώ».



Τις τελευταίες ώρες, μετά την είδηση κατεδάφισης της μοναδικής κατοικίας που απέκτησε η Μέριλιν, έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις προκειμένου να την αποτρέψουν.

