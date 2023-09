ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Της απονεμήθηκε το βραβείο καινοτομίας «Θαλής ο Μιλήσιος»

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για το εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, το πρώτο εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα

Η πρόσφατη καινοτομία της Βιολάντα, αποτέλεσε έναυσμα για τη διάκρισή της και την απονομή του βραβείου «Θαλής ο Μιλήσιος ωδή στην καινοτομία».

Αναλυτικότερα, το νέο εργοστάσιο της Τρικαλινής Μπισκοτοποιΐας, μέσω της τεχνολογίας Βιολάντα Steamfree που ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία για πρώτη φορά η Βιολάντα, έχει καταφέρει να καταργήσει τόσο τις καμινάδες ρύπων όσο και τις καμινάδες αποβολής υδρατμών και θερμών αερίων μέσω ειδικών εναλλακτών νερού γεωθερμίας.

Με την εφαρμογή της ως άνω τεχνολογίας η Βιολάντα θέτει τις βάσεις για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου... γιατί there is no planet B!