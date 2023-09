Ray-Ban Meta: Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Ray-Ban δημιούργησαν νέας γενιάς γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη

Πλέον μπορείς να κάνεις live streaming μόνο με ένα ζευγάρι γυαλιών - Τι μάθαμε από το ετήσιο συνέδριο της Meta

Ο Σεπτέμβριος θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μήνας αφιερωμένος στην τεχνολογία, αφού μετά το συνέδριο της Apple, έρχεται η Meta, να παρουσιάσει όσα αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο διάστημα.

Την Τετάρτη λοιπόν πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο Meta Connect στο campus της μητρικής του Facebook, Silicon Valley. Ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ ήταν εκεί για να παρουσιάσει νέα προϊόντα με τεχνητή νοημοσύνη για τους καταναλωτές, όπως ρομπότ που δημιουργούν φωτορεαλιστικές εικόνες και έξυπνα γυαλιά που απαντούν σε ερωτήσεις, καθώς και ένα updated headset εικονικής πραγματικότητας.

Ray-Ban Meta smart glasses are live! They take great photos and 1080p video with the all-new 12MP camera. Speakers have 50% higher max volume and double the bass. And they come with a built-in Meta AI assistant (beta starting in US) and livestreaming to FB/IG. Still starting at… pic.twitter.com/xmImp1aAQl