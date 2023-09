iPhone: Αυτό το αξεσουάρ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της Apple φέτος

Γιατί έχουν προκαλέσει τόσα σχόλια, οι νέες θήκες «FineWoven» της Apple;

Είναι λογικό τις τελευταίες ημέρες, η Apple και τα νέα μοντέλα της να μονοπωλούν των χρηστών, αφού με το που κυκλοφόρησαν, έχουν προκαλέσει πολλές και διαφορετικές αντιδράσεις. Πριν από λίγες ημέρες, μερικοί τυχεροί της τεχνολογίας, όπως influencers και κριτικοί προϊόντων, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα νέα λανσαρίσματα της Apple από τους πρώτους και στη συνέχεια να μας ενημερώσουν για όλα τα νέα χαρακτηριστικά που αξίζουν ή που δεν αξίζουν.

Αφού είδαμε κάποια από τα κυριότερα στοιχεία των νέων iPhone 15, υπάρχει ένα νέο αξεσουάρ της Apple, το οποίο ακούμε παντού (και όχι για τους καλύτερους λόγους). Πρόκειται για μια νέα θήκη κινητών, η οποία κοστίζει 59 δολάρια και είναι κατασκευασμένη από από 68% ανακυκλωμένο υλικό.

Μάλιστα, όταν η Apple παρουσίασε αυτό το νέο ανακυκλώσιμο υλικό για θήκες τηλεφώνων και λουράκια ρολογιών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το προανήγγειλε ως μια πρωτοποριακή εναλλακτική λύση έναντι του δέρματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι κριτικοί δεν αντιλήφθηκαν κάποια πρωτοπορία. Και αυτό, γιατί η νέα θήκη FineWoven, έχει επικριθεί πως είναι επιρρεπής σε γρατζουνιές και λεκέδες, ενώ η γλιστερή αίσθησή της αποδείχτηκε απωθητική για αρκετούς.



Αυτό που ξεκίνησε η εταιρεία ως μια φιλότιμη προσπάθεια να γίνουν τα προϊόντα της ουδέτερα ως προς τον άνθρακα, «απειλεί» τώρα να γίνει μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της εταιρείας για το 2023.



Βέβαια αξίζει να αναγνωρίσουμε πως το νέο λανσάρισμα της εταιρείας, αποτελεί μέρος της προσπάθειας να καταργήσει σταδιακά το δέρμα σε όλη τη σειρά προϊόντων της. Μέχρι στιγμής, η FineWoven δεν κατάφερε να κερδίσει τους φανατικούς της Apple, ενώ ο Federico Viticci, blogger και podcaster που διαχειρίζεται τον ιστότοπο «MacStories», είναι ένας από αυτούς τους αγοραστές και δημοσίευσε, ότι η νέα του θήκη «απέκτησε» λεκέ μετά από ένα δείπνο του.

