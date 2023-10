Πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στη Συρία - Εκτός λειτουργίας τα αεροδρόμια Δαμασκού και Χαλεπίου

Το Ισραήλ εκτόξευση πυραύλους στη Συρία το πρωί της Κυριακής

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τα διεθνή αεροδρόμια Δαμασκού και του Χαλεπιού στη Συρία, ενώ ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίς το πρωί της Κυριακής (22/10), μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα στρατιωτική πηγή.

«Περίπου στις 05:25 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με στόχο τα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού, προκαλώντας τον θάνατο ενός εργαζομένου στο αεροδρόμιο της Δαμασκού και τραυματίζοντας έναν άλλο», δήλωσε η στρατιωτική πηγή.

Η πηγή έκανε λόγο για «ταυτόχρονα» πλήγματα που προήλθαν «από τη Μεσόγειο, δυτικά της Λατάκειας, και από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν».

Israel isn’t just bombing Gaza. They’re also bombing the West Bank, Lebanon, and Syria. pic.twitter.com/9vqzEI4NNy