MORE THAN US: Το νέο ημερολόγιο της LAVAZZA υμνεί την έννοια της «συνεργασίας» μέσω ενός ταξιδιού στην Αφρικάνικη Φωτογραφική Τέχνη

Τρεις νέοι φωτογράφοι και τρεις πρεσβευτές της Lavazza, μεταξύ των οποίων και ο βραβευμένος με Νόμπελ Denis Mukwege, φωτογραφίζουν την αθέατη Αφρική: μια χώρα γεμάτη ενέργεια, που σε εμπνέει να την εξερευνήσεις με αφορμή τον ιδιαίτερο πολιτισμό της και τις διαφορετικές κοινότητες που ζουν εκεί.

Το More than Us ανακοινώνει την 20η επέτειο του Ιδρύματος Lavazza το 2024.

Το ημερολόγιο της Lavazza για το 2024 είναι ένα έργο των Αφρικανών φωτογράφων Thandiwe Muriu (Κένυα), Daniel Obasi (Νιγηρία) και Aart Verrips (Νότια Αφρική), υπό τη καλλιτεχνική διεύθυνση του πρακτορείου Armando Testa και έχει ως θέμα την αξία της συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων, οργανισμών και ιδεών. Το ημερολόγιο αυτό «υμνεί» την έννοια της συνεργασίας, ξεκινώντας από την «ικανότητα να είναι κανείς ανοιχτός απέναντι στους άλλους» – σε συνέχεια του ημερολόγιου της Lavazza του 2023 “Yes, We're Open”. Φέτος το ημερολόγιο της Lavazza 2024 πραγματεύεται «την δύναμη της ένωσης», με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό για τη δημιουργία μιας έννοιας μεγαλύτερη από εμάς, «Μore than Us». Οι εικόνες που φιλοξενούνται στο ημερολόγιο, προέρχονται από την Αφρική και συγκεκριμένα την περιοχή Kafa που είναι η «πατρίδα» του αρχικού κόκκου καφέ– ενώ αντίστοιχα υπάρχουν έργα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, που υλοποιεί το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Giuseppe e Pericle Lavazza – το οποίο ιδρύθηκε το 2004 και αριθμεί μέχρι σήμερα 33 project σε τρεις ηπείρους .

Στην εισαγωγή του ημερολογίου η Francesca Lavazza, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Lavazza αναφέρει ότι «Με την πάροδο των ετών, μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να μοιραζόμαστε τους κοινού μας στόχους, τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα. Eίναι αλήθεια ότι μόνοι μας πάμε γρήγορα, αλλά μαζί πάμε πιο μακριά. Μέσα από αυτό το φωτογραφικό λεύκωμα, αφιερωμένο στην Αφρική, την κοιτίδα του καφέ, θέλουμε να αναδείξουμε τις αξίες του Ιδρύματος Lavazza και να επικοινωνήσουμε στο ευρύ κοινό τις ιστορίες που αξίζουν να παρουσιαστούν. Γιατί στην οικογένεια, καθώς και στην εταιρεία, γνωρίζουμε ότι όλες οι φωνές μετράνε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μάθει να βασιζόμαστε πάντα ο ένας στον άλλον».

Στο ημερολόγιο «More than Us» η φωτογραφία είναι απελευθερωμένη από τα στερεότυπα και τη συμβατική οπτική, δίνοντας θέση στην ιδιαίτερη ματιά των καλλιτεχνών, υπενθυμίζοντάς μας, ότι η Αφρική ως χώρα έχει μια έκφραση πολιτισμικού πλούτου και ποικιλίας. Στη σειρά Camo του Thandiwe Muriu, όπου οι πρωταγωνιστές ξεχωρίζουν, ζωντανεύουν μοτίβα παραδοσιακών υφασμάτων, ενώ ο σουρεαλιστής Daniel Obasi, μας προτρέπει να προβληματιστούμε πάνω στις έννοιες του ακτιβισμού, της πολιτικής και των ανθρώπινων σχέσεων. Αντίστοιχα ο Aart Verrips, μέσα από την λιτή αισθητική ματιά του, αντικατοπτρίζει πρόσωπα και τις νέες ιδέες για την ομορφιά.

Κάθε φωτογράφος αποτύπωσε τέσσερις εικόνες, αντλώντας έμπνευση από τα έργα που υλοποιεί το Ίδρυμα Lavazza που σχετίζονται με τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης δηλαδή More Responsibility «Περισσότερη υπευθυνότητα», More Sustainability «Περισσότερη βιωσιμότητα», More Innovation «Περισσότερη καινοτομία» και More Inspiration «Περισσότερη έμπνευση». Ο όμιλος Lavazza έχει ως βάση τις παραπάνω αξίες σε όλα του brand καθώς και στους συνεργάτες και στις κοινότητες που παράγουν καφέ με στόχο να στηρίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων, πάντα με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε φέτος το ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των τεσσάρων στόχων προτεραιότητας του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ – που είναι : Στόχος 5: Ισότητα των φύλων, Στόχος 8: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, Στόχος 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Στόχος 13: Δράση για το κλίμα -Στόχος 17: Συμπράξεις για τους βιώσιμους στόχους.

Σύμφωνα με τον Michele Mariani, Executive Creative Director του Armando Testa Group, ο οποίος έχει επιβλέψει το Ημερολογίου από την δημιουργία του «Το Ημερολόγιο Lavazza 2024 γιορτάζει την πολύτιμη αξία της συνεργασίας. Και το κάνει αυτό εκμεταλλευόμενο όλη την ενέργεια της αφρικανικής ηπείρου, η οποία διακατέχεται από τον ανεξάντλητο πόρο της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Η αντιμετώπιση πολύπλοκων προκλήσεων απαιτεί την ανταλλαγή ιδεών, ταλέντου και σεβασμού. Και οι καλύτερες ιδέες είναι αυτές που πηγάζουν από την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, κανείς μας δεν είναι τόσο έξυπνος όσο όλοι μαζί».

Το μήνυμα του Ομίλου Lavazza “ More than Us” βρίσκει απήχηση μέσω διαφορετικών προσωπικοτήτων που έχουν να προβάλλουν έντονο κοινωνικό έργο. Aυτές οι προσωπικότητες είναι το μοντέλο, συγγραφέας και ηθοποιός Waris Dirie, υπέρμαχος κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο Denis Mukwege, γυναικολόγος χειρουργός και ιδρυτής του νοσοκομείου Panzi στο Μπακάβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ο οποίος βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2018 και η νοτιοαφρικανή ακτιβίστρια Zulaikha Patel, η οποία έχει εστιάσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στο πρόβλημα του ρατσισμού στη Νότια Αφρική μετά το απαρτχάιντ και βραβεύτηκε στη Σύνοδο Κορυφής Νέων Ακτιβιστών 2022.

Η ιδέα "Μore than us", εμπνέει τη Lavazza το 2024, και αποτελεί το κύριο κριτήριο των πρωτοβουλιών που οργανώνονται από το Ίδρυμα Giuseppe e Pericle Lavazza. Το ημερολόγιο παρουσιάζει μια οπτική ερμηνεία, στο πως βλέπουν οι φωτογράφοι το έργο του Ιδρύματος, για την επετειακή έκδοση των 20 χρόνων.