The Watcher: Οι καλές προθέσεις πίσω από το body shaming, οι μουσικές αναζητήσεις των πάνελ και οι επισκέψεις του Ευαγγελάτου σε Μαξίμου και Central Perk

Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Ο δρόμος για την Κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις, σύμφωνα με την περίφημη φράση του Δάντη, που επιβεβαιώνεται σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις. Συχνά, μάλιστα, κρούσματα ρατσισμού και body shaming, ξεκινούν -όπως υποστηρίζουν- από τις καλύτερες των προθέσεων! Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι πρόσφατες δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου, ο οποίος είπε -μεταξύ άλλων- ότι «το υπέρβαρο δεν είναι νορμάλ» και ότι «δεν γίνεται ένας άνθρωπος, που κάτι δεν του πηγαίνει, να επιδεικνύει τα λίπη. Δεν γίνεται να βλέπουμε διαφημίσεις με υπέρβαρες γυναίκες να χορεύουν μπαλέτο ή διαφήμιση για σερβιέτες που να μας δείχνει ότι το πρότυπο είναι μία 100 κιλά που τα πετάει κι έξω… Το σωστό είναι ένα, είναι το υγιές, αυτό που λένε οι γιατροί». Πόσες... καλές προθέσεις, πίσω από μια θέση, που δεν στέκει από όπου κι αν την πιάσεις!

* Η άποψη φυσικά προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή της Δανάης Μπάρκα, η οποία ξεκαθάρισε το αυτονόητο («το τι είναι υγιές και τι όχι, το ξέρουν οι γιατροί μας») πληγώνοντας βαθύτατα τον κ. Κονδυλάτο, ο οποίος υπογράμμισε ότι όχι, δεν ήθελε να κάνει bοdy shaming, αυτός για την υγεία των ανθρώπων νοιάζεται και διαμαρτύρεται γιατί «όταν βάζεις μόνο υπέρβαρες κοπέλες σε κάθε διαφήμιση, δεν δημιουργείς συμπερίληψη, αλλά επιτίθεσαι στα υπόλοιπα πρότυπα». Κι η απορία προκύπτει αβίαστα: Είτε στις διαφημίσεις, είτε στα πρόσωπα που προβάλλονται από την τηλεόραση (π.χ. παρουσιάστριες, παίκτες ριάλιτι και τάλεντ σόου), βλέπει κανείς μόνο υπέρβαρους; Στη συντριπτική πλειοψηφία των διαφημίσεων, των διαγωνιζομένων του My style rocks ή του Fame story, βλέπουμε πρόσωπα με τέλειες αναλογίες; Προς τι η ανησυχία λοιπόν;

* Ακόμα χειρότερος ο τρόπος, με τον οποίο ο κ. Κονδυλάτος επέμεινε στις απόψεις του, με το - επίσης πολυφορεμένο - επιχείρημα της ειλικρίνειας. Απέδωσε την ενόχληση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του στο γεγονός ότι η αλήθεια πονάει. «Αν ακούσετε τα σχόλια που λένε οι άντρες μεταξύ τους για αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν όπως περιέγραψα, δεν είναι καθόλου τιμητικά», ανέφερε ο ειλικρινής κι αλτρουιστής συνάνθρωπος που αγωνιά για την υγεία των άλλων. Κι αυτό ακριβώς είναι το χειρότερο. Ότι κάθε εβδομάδα θα υπάρξει κάποιος, που επικαλούμενος τις αγνές προθέσεις για την υγεία μας, τα παιδιά μας, την πατρίδα ή τον θεσμό της οικογένειας, θα διατυπώσει ρατσιστικό ή ομοφοβικό λόγο, θα γίνει αυτόκλητος κριτής της εικόνας του άλλου, καλυμμένος πίσω την “αλήθεια” που είναι σκληρή αλλά εκείνος δεν τη φοβάται! Γίνεται το άσπρο μαύρο; Γίνεται. Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει, εννοείται...

* Ο πολιτισμός παραμένει πάντα στις κορυφαίες θέσεις του ενδιαφέροντος των πρωινο-μεσημεριανών εκπομπών, που ειδικά αυτή την εβδομάδα αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του πολύτιμου χρόνου τους σε βαθιά μουσικές αναζητήσεις, δηλαδή στην αντιπαράθεση Ανδρέα Μικρούτσικου και Light για την Ντερμπεντέρισσα και στην -αιρετική- άποψη του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου ότι η Έφη Σαρρή δεν έχει φωνή. (Είναι όμως γυναίκα φίνα, ντερμπεντέρισσα…)

* Το γεγονός ότι ένας 28χρονος τράπερ (ο όποιος, δεν έχει σημασία) θεωρεί απολίθωμα ένα τραγούδι του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη και κρίνει ότι δεν αφορά κανένα σήμερα, θυμίζει την απορία κάποιας youtuber για το ποιος είναι ο Ξαρχάκος. Δεν είναι καν λόγος αντιπαράθεσης. Πόση ανάλυση χωρά η άποψη κάποιου, που κρίνει στηριζόμενος στην άγνοια; Που δεν ξέρει ούτε τον Τσιτσάνη, ούτε την Τζένη Βάνου, ούτε τον Μαραβέγια; Η ίδια η απόλυτη άγνοια, που είναι το μοναδικό επιχείρημα της κρίσης του, την ορίζει και της προσδίδει τη -μηδενική- βαρύτητα που της αξίζει. Διότι -πέρα από την ανοησία, όπως λένε- και η άγνοια είναι αήττητη.

* Οι ιέρειες του στιλ που διαγωνίζονται στο My style rocks εξακολουθούν συχνά πυκνά να εντυπωσιάζουν με τις γνώσεις τους γύρω από τη μόδα και το styling. Όπως η παίκτρια Γεωργία, η οποία διευκρίνισε ότι το κολιέ που φορούσε στο λαιμό ήταν τζόκερ. (Καλύτερα, πάρτε μπιριμπάκι…)

* Το κορυφαίο τηλεοπτικό σαρδάμ της σεζόν μέχρι σήμερα ανήκει στην Ελένη Μενεγάκη, η οποία στη στήλη της μαγειρικής συμβούλεψε τους τηλεθεατές να «προθερμάνουν τον σκύλο» (αφού πρώτα βγάλουν βόλτα το φούρνο να υποθέσω;).

* Ο Τσάντλερ Μπινγκ (Μάθιου Πέρι) δεν μένει πια εδώ (could I be more sorry;) κι αυτό έδωσε ευκαιρία στον Νίκο Ευαγγελάτο να ταξιδέψει στο Μανχάταν και να κάτσει στον καναπέ του Central Perk, λίγο πριν παραστεί αυτοπροσώπως στη συνάντηση Κασσελάκη - Μητσοτάκη και κάτσει δίπλα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα με τη βοήθεια των γραφικών του MEGA, που τον μετατρέπουν σε αυτόπτη μάρτυρα σε κάθε γεγονός. Η μικρή λεπτομέρεια ότι αυτό δεν ισχύει, δεν έχει και τόση σημασία...

Αυτά για σήμερα, φυλαχτείτε από τις καλές προθέσεις και προσοχή στον σκύλο (της Ελένης)…