Unicef: 69 εκατομμύρια παιδιά στις 40 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, ζουν στη φτώχεια

Πού καταγράφεται μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης

Ένα στα πέντε παιδιά πλήττεται από τη φτώχεια στις 40 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, αποκάλυψε έκθεση της Unicef που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη. Αν και ο αριθμός των παιδιών που ζουν στη φτώχεια μειώθηκε κατά 8% στις 40 χώρες του ΟΟΣΑ τις περιόδους 2012-2014 και 2019-2021, ακόμα 69 εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις.

«Για τα περισσότερα παιδιά, αυτό σημαίνει πως αντιμετωπίζουν κίνδυνο να μεγαλώσουν με έλλειψη θρεπτικής τροφής, ρούχων, σχολικών ειδών και ζεστού σπιτιού», σημείωσε ο Μπο Βίκτορ Νίλουντ του Unicef Innocenti.

More than 1 in 5.



That’s how many children live in poverty in 40 of the world’s wealthiest nations.



Despite years of stable economic growth, some rich countries witnessed sharp increases in child poverty between 2014 and 2021.



Read more: