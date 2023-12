Xmas hack: Έτσι θα βγεις κερδισμένος, τα φετινά Χριστούγεννα

Με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζεις go4more πόντους και, απολαμβάνεις τις φετινές γιορτές λίγο παραπάνω

Το 2023 φεύγει, σιγά-σιγά, και το κλίμα όσο πάει κι ομορφαίνει. Ο Δεκέμβρης μπήκε για τα καλά και σου συμβαίνουν τρία πράγματα: Αρχικά, η διάθεσή σου φτιάχνει, καθώς πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα. Έπειτα, κάτι οι στολισμένες βιτρίνες, κάτι τα λαμπάκια, η όρεξή σου για αγορές αυξάνεται εκθετικά. Ε, και τέλος, ακούς κάθε μέρα τον ύμνο των γιορτών (το All I Want For Christmas Is You).

Αναζητάς το τέλειο δώρο για τους ανθρώπους σου, και είσαι κάπως εγωιστής καθώς δεν το κάνεις με απόλυτη ανιδιοτέλεια. Θέλεις να χαρείς κι εσύ, κοιτώντας τους να χαμογελούν. Ψάχνεις, επίσης, πράγματα και για τον εαυτό σου γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, σου αξίζει. Αρκετά ταλαιπωρήθηκες φέτος. Εδώ έρχεται η Εθνική Τράπεζα, για να σου λύσει τα χέρια.

Με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζεις go4more πόντους, σε επιλεγμένους συνεργάτες που καλύπτουν κάθε ανάγκη σου.

Για εσένα που θέλεις τα πιο λαμπερά δώρα για τους αγαπημένους σου, το go4more της Εθνικής Τράπεζας είναι μονόδρομος. Στα καταστήματα Hondos Center και στο www.hondoscenter.com, οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικές, αφού μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα ομορφιάς και μόδας για όλους. Χρησιμοποιώντας, μάλιστα, τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως και την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κερδίζεις το 10% της αξίας των αγορών σου σε go4more πόντους.

Κι επειδή δεν έχεις μόνο φίλους, και τα παιδιά έχουν την τιμητική φέτος, οφείλεις να τους προσφέρεις τα δώρα που περιμένουν. Αμέτρητες επιλογές παιχνιδιών περιμένουν να τις ανακαλύψεις στα παιχνιδάδικα Μουστάκας και στο www.moustakastoys.gr. Θα τους προσφέρεις όμορφα και γιορτινά δώρα, θα τα κάνεις να πετάξουν από χαρά. Κι εσύ, με κάθε αγορά αξίας 30€ και άνω, έως τις 31 Δεκέμβρη, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζεις το 10% της αξίας τους σε go4more πόντους.

Δώρο και στο σπίτι; Προφανώς θα το κάνεις. Για να το γεμίσεις ζεστασιά, τώρα που ο καιρός ψυχραίνει, δεν έχει παρά να προμηθευτείς πετρέλαιο θέρμανσης από τα επιλεγμένα πρατήρια Shell που συμμετέχουν στο πρόγραμμα go4more έως και τις 15 Ιανουαρίου 2024. Χρησιμοποιώντας τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, για αγορά πετρελαίου αξίας 500€ και άνω, κερδίζεις το 6% της αξίας της συναλλαγής σου σε go4more πόντους με χρήση πιστωτικής κάρτας και δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 12 άτοκες δόσεις, καθώς και το 3% της αξίας της συναλλαγής σου σε go4more πόντους με χρήση χρεωστικής κάρτας.

Φέτος τα Χριστούγεννα, κάντε μοναδικά δώρα τεχνολογίας στους αγαπημένους σας! Επισκεφτείτε τα καταστήματα COSMOTE και Γερμανός ή και ταeshop τους, βρείτε δώρα τεχνολογίας για όλους και κερδίστε το 15% της αξίας των συναλλαγών σας κάνοντας αγορές αξίας 399€ και άνω με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως και 31/12!

Τι περιμένεις; Για περισσότερες πληροφορίες, δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το nbg.gr.