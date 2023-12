The Watcher: Το πνεύμα των Χριστουγέννων, η μόδα που θύμισε Σασμό, τα ανεπανάληπτα εορταστικά προγράμματα και η βαθιά συμβουλή του Mente Fuerte

Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Το πνεύμα των Χριστουγέννων έχει κατακλύσει την ατμόσφαιρα γύρω μας, βρίσκεται παντού, στην κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις 127 φορές τη μέρα που ακούς τη Μαράια Κάρεϊ να τραγουδά Αll I want for Christmas Is You, στην παιχνιδιάρικη διάθεση της Ζήνας Κουτσελίνη στην έναρξη της εκπομπής -στην οποία εν συνεχεία θα ασχοληθεί με εγκλήματα και τραγωδίες, στο επιπλέον γκλίτερ που επιστρατεύει η Κατερίνα Καινούργιου, στις συνεχείς γκάφες της Φαίης Σκορδά στην προσπάθεια να ασχοληθεί με τη Χριστουγεννιάτικη κουζίνα, στα εμπνευσμένα ρεπορτάζ ζαχαροπλαστείων με τα 85 διαφορετικά είδη μελομακάρονου…

* Τη δική του Χριστουγεννιάτικη νότα στην εορταστική ατμόσφαιρα έδωσε το My style rocks, το οποίο διένυσε εβδομάδα Χριστουγεννιάτικων θεμάτων (tasks, που λέμε κι όσοι ξέρουμε από μόδα), με τις παίκτριες να καλούνται να ντυθούν τη μια για ψώνια για δώρα, την άλλη για ρεβεγιόν και τη Σοφία Χατζηπαντελή να ντύνεται τη μια Χριστουγεννιάτικο δέντρο και την άλλη νύφη του Δράκουλα (αν κρίνουμε από τα μοβ χείλη και τα κόκκινα μάτια). Καλά το δέντρο, η terror νύφη πώς κολλάει με τα Χριστούγεννα;

* Ακόμα ένα στοιχείο, που χαρακτήρισε το εορταστικό My style rocks, είναι το κλάμα. Η αποχώρηση μιας παίκτριας από το ριάλιτι, θύμισε κηδεία στο Σασμό. Προκάλεσε συντονισμένο κλάμα στο πλατό, ποταμούς δακρύων, λυγμούς στην Χατζηπαντελή και σπασμένη φωνή στην Καραβάτου. Μέχρι κι ο Σκουλός λύγισε και δεν βρήκε ένα πετυχημένο αστείο να πει να ευθυμήσουμε…

* Λίγο πριν φύγει το 2023, είδαμε τις δύο μάλλον κορυφαίες αποτυχίες της χρονιάς σε τηλεπαιχνίδια, που φυσικά έγιναν viral. Στην πρώτη, παίκτης του Εκατομμυριούχου με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου απέτυχε να απαντήσει στην -παραδοσιακά ευκολότατη- πρώτη ερώτηση του τηλεπαιχνιδιού, μπερδεύοντας το κολάζ με το ντεκαπάζ και θεωρώντας με σιγουριά ότι το δεύτερο είναι τεχνική ζωγραφικής -εδώ που τα λέμε, κάποιοι κομμωτές “ζωγραφίζουν” στο μπαλαγιάζ χωρίς ντεκαπάζ. Στη δεύτερη, παίκτης του τροχού της τύχης, διάβασε τη φράση “πόλεμος μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ”, από την οποία έλειπε το “Η”, ως “πόλεμο μεταξύ Μεξικού και Όπα”. Μα πόση γνώση πια, οι παίκτες που επιλέγονται για τα τηλεπαιχνίδια;

* Το πρόβλημα με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο, είτε βρίσκονται σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, είτε είναι αρχηγοί κόμματος είναι ότι θεωρούν καθήκον τους, υποχρέωση που προκύπτει από τη δημόσια έκθεσή τους, να διανθίσουν την εικόνα τους με αναφορές, τις οποίες δεν κατέχουν. Όπως έκανε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος απέδωσε τη φράση “τα πάντα ρει” στον Ηρόδοτο, εννοώντας τον Ηράκλειτο. Μικρό το κακό, θα πει κανείς και συμφωνώ. Ακόμα μικρότερο, όμως, το καλό. Όταν δεν είσαι σίγουρος για οτιδήποτε έχει πει ο οποιοσδήποτε, πόσω μάλλον ο Ηρόδοτος (συγγνώμη Ηράκλειτος), γιατί να το επικαλεστείς; Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα, μόνο να χάσεις από τον Ηρόδοτο (να πάρει η ευχή, Ηράκλειτο)…

* Μία από τα ίδια είναι η εορταστική πρόταση της τηλεόρασης για την παραμονή των Χριστουγέννων. Τα ιδιωτικά κανάλια θα το γιορτάσουν με μαγνητοσκοπημένες συναυλίες και προγράμματα νυχτερινών κέντρων, εορταστικά επεισόδια τηλεπαιχνιδιών όπως το Ρουκ Ζουκ, λαϊκούς τραγουδιστές, όπως ο πρωταγωνιστής του εορταστικού του Mega, Πάνος Κιάμος και εορταστικές μεν, χιλιοπαιγμένες δε, ταινίες όπως το Πολικό εξπρές και το Μόνος στο σπίτι. Μια νέα πρόταση για τα φετινά Χριστούγεννα έχει ετοιμάσει ο ΣΚΑΪ, με ένα μουσικό τηλεοπτικό ρεβεγιόν, που θα παρουσιάσει ο Χρήστος Φερεντίνος με κεντρική καλεσμένη τη Γιώτα Νέγκα. Απολύτως τίποτα δεν έχει ετοιμάσει το Open, που θα κάνει Χριστούγεννα μόνο με επαναλήψεις παλιών εκπομπών του. (Με επαναλήψεις του Celebrity travel κάθε βράδυ, είναι σαφές πως ο τομέας της ψυχαγωγίας στο κανάλι βρίσκεται σε σταθερή εξέλιξη…)

* Η συμβουλή της χρονιάς έρχεται από τον ράπερ Mente Fuerte. Ο οποίος πήρε τηλέφωνο τη Μαρία Σολωμού εντελώς τυχαία, την ώρα που ήταν στο Fame Story κι εντελώς τυχαία, μια παίκτρια πήρε το κινητό να της το δώσει κι εντελώς τυχαία πάντα είδε πως ήταν αυτός. Κι ύστερα, οι παίκτες ζήτησαν να τους μιλήσει, να τους δώσει συμβουλές κι η «καθηγήτρια» Σολωμού τον έβαλε ανοιχτή ακρόαση, για να τους πει: «Εγώ μια συμβουλή έχω να δώσω. Να προσέχετε τον κώλο σας και την καρδιά σας. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...». (Μιλάς με γρίφους ράπερ) Όπως σχολίασε μετά παίκτρια «η συμβουλή του Mente είναι μια βαθιά συμβουλή και θα την επεξεργαστώ λίγο παραπάνω». Εδώ που τα λέμε, είναι τόσο βαθυστόχαστη, που απαιτεί σκέψη (ποιος Ηρόδοτος, συγγνώμη Ηράκλειτος).



* Το 2023 φτάνει στο τέλος του, με μια τοποθέτηση βγαλμένη από άλλες, παλιές εποχές, που μάλιστα έγινε στη Βουλή, από εκπρόσωπο του κόμματος ΝΙΚΗ, ο οποίος προειδοποίησε ότι αυτές τις μέρες της αγάπης πέφτει ξύλο στις οικογένειες, οι άντρες χτυπούν τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άντρες και τα παιδιά τους γονείς, γιατί «όπως έλεγαν οι παππούδες μας, τις ημέρες αυτές ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και βγαίνουν τα δαιμόνια που πειράζουν τον λαό του Θεού». (Μα καλά τι του έλεγε ο παππούς του; Γιατί δεν τον άφησαν ποτέ να δει Μόνος στο σπίτι και Πολικό εξπρές και Love Actually;)

* Ας ξεχάσουμε τα δαιμόνια κι ας αφεθούμε στο αγνό, αυθεντικό, πνεύμα των Χριστουγέννων -έστω κι αν επαναστατεί το μέσα μας σε κάθε νέο χτύπημα από Μαράια Κάρεϊ. Μέρες που είναι, έχουμε πολλές επιλογές κι ο πάντα υπέροχος Αιμίλιος Χειλάκης, στον ρόλο του Καπετάν Μιχάλη, στην κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Καζαντζάκη, είναι ένας από τους καλούς λόγους για να κλείσουμε τηλεοράσεις και social και να βγούμε από το σπίτι. Έστω κι αν υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, στο επόμενο βήμα, να ακούσεις κάπου στο βάθος τη Μαράια Κάρεϊ να τραγουδά πως το μόνο που θέλει από τα Χριστούγεννα είσαι εσύ -επιτέλους, το έπιασες το υπονοούμενο ή να το ξαναπεί; Καλά Χριστούγεννα, όπου και όπως τα ονειρεύεστε...