Νεκρός ο Λι Σουν Κιουν - Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός της οσκαρικής ταινίας «Παράσιτα»

Ο διάσημος ηθοποιός, βρισκόταν υπό καθεστώς έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Λι Σουν Κιουν, έγινε γνωστός για τον ρόλο του στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Παράσιτα» και πριν από λίγες ώρες βρέθηκε νεκρός, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές στο BBC.

Ο 48χρονος ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο σε ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Σεούλ. Δεν είναι σαφές αν έβαλε τέλος στη ζωή του, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι έλαβε μια αναφορά πως είχε φύγει από το σπίτι του αφού είχε γράψει ένα σημείωμα. Από τον Οκτώβριο βρισκόταν υπό καθεστώς έρευνας για υπόθεση που είχε να κάνει με χρήση ναρκωτικών.

