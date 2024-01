Φεγγάρι του Λύκου: Εικόνες από το πρώτο ολόγιομο φεγγάρι της χρονιάς

Το φεγγάρι του λύκου, η πρώτη πανσέληνος του 2024 παρείχε μοναδικές εικόνες σε Ελλάδα και κόσμο

Το «Φεγγάρι του Λύκου» έκανε το πέρασμά του το βράδυ της Πέμπτης (25/1), όντας η πρώτη πανσέληνος για το 2024, χαρίζοντας σ' όσους και όσες το απόλαυσαν σε Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο μοναδικές εικόνες.

Το «Φεγγάρι του λύκου» έφτασε στην κορύφωσή του τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 00:12 συγκεκριμένα, και πρόκειται για ένα από τα λίγα αστρονομικά γεγονότα του χειμώνα, καθώς δεν υπάρχουν πολλές βροχές μετεωριτών, πλανητικές ευθυγραμμίσεις και άλλα σπάνια φαινόμενα, σύμφωνα με δηλώσεις του μετεωρολόγο της AccuWeather, Μπράιαν Λάντα, στο USA Today.

LOOK: The PAGASA Astronomical Observatory captured a stunning image of the first full moon of 2024 on Thursday, January 25, 2024. Did you see it too? 🌕 (Courtesy: PAGASA) pic.twitter.com/B0hxHSHofZ

Ονομάστηκε έτσι, γιατί σύμφωνα με την παράδοση, τον μήνα του Ιανουαρίου ακούγονται οι λύκοι με την επόμενη πανσέληνο να είναι προγραμματισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου και θα λέγεται «Φεγγάρι του Χιονιού».

Όπως είναι φυσιολογικό, το «Φεγγάρι του Χιονιού» πήρε την ονομασία του, εξαιτίας του δεύτερου μήνα του έτους όπου σημειώνονται, κατά βάση, οι περισσότερες χιονοπτώσεις. Οι εικόνες, που παρείχε πάντως το «Φεγγάρι του λύκου» ήταν μοναδικές.

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι αυτό το κάνουν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όπως για παράδειγμα τον εντοπισμό άλλων μελών της αγέλης, την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, το μαρκάρισμα της περιοχής τους και τον συντονισμό του κυνηγιού, επισημαίνει το Almanac.

Να σημειωθεί ότι τα ονόματα για σχεδόν κάθε πανσέληνο προέρχονται από τις φυλές ιθαγενών στη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Η πανσέληνος του Ιανουαρίου είναι επίσης γνωστή με τα εξής ονόματα: «Κεντρικό Φεγγάρι»- επειδή εμφανίζεται περίπου στο κέντρο του χειμώνα- «Κρύο Φεγγάρι», «Φεγγάρι του Πάγου» και «Σκληρό Φεγγάρι».

Η επόμενη πανσέληνος θα εμφανιστεί στον ουρανό στις 24 Φεβρουαρίου. Είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Χιονιού» λόγω των μεγάλων χιονοπτώσεων που σημειώνονται συχνά τον συγκεκριμένο μήνα.

THE FIRST FULL MOON OF 2024💙



Amazing images of our #Moon this evening as it approaches its full phase later at 1:54 AM (26 January).



These images were captured over Panglao, Bohol, by Leonar Paña Morales. #AstroShaker #WeLookUpAsOne #FullMoon2024 pic.twitter.com/O4N5TiSjZI