The Watcher: Oι φύλακες άγγελοι του τηλεοπτικού χρόνου (της Μελέτη), το τρέιλερ του “Just the two of us” και ο Νίκος μας, που είναι παντού

Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Κατά καιρούς, πολλά πρόσωπα της τηλεόρασης διαμαρτύρονται για σχόλια σε βάρος τους από τηλεκριτικούς εφημερίδων ή ιστοσελίδων. Σήμερα ωστόσο, η πιο αμείλικτη και καταγγελτική κριτική ασκείται από τους ίδιους, από κανάλι σε κανάλι, από τη μία εκπομπή στην άλλη, είτε είναι ευθέως είτε εν δυνάμει ανταγωνιστική. Στο πλαίσιο ενός φαινομένου που έχει βαφτιστεί ως “τηλεοπτικό ρεπορτάζ”, τα τηλεοπτικά πάνελ πλέον όχι μόνο σχολιάζουν τη θεματολογία, τους καλεσμένους, τη διαχείριση θεμάτων και καλεσμένων των εκπομπών ανταγωνιστικών σταθμών, αλλά έχουν περάσει και σε ρόλο “καναλάρχη”. Ζητούν αμείλικτα εξηγήσεις για τα πάντα, ακόμα και για τη ροή του προγράμματος των “απέναντι” καναλιών και για τυχόν καθυστερήσεις με -κωμικά σοβαρή- αγανάκτηση…

* Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα “θέμα”, που αφορά το Mega και δημιουργήθηκε από εκπομπές άλλων καναλιών, οι οποίες παρατήρησαν ότι η εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη για δύο μέρες ξεκίνησε λίγα λεπτά αργότερα. Κι αποφάσισαν όχι μόνο να το ερευνήσουν -ως “τηλεοπτικό ρεπορτάζ”- αλλά και να ζητήσουν εξηγήσεις από τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, που παρουσιάζουν την εκπομπή που προηγείται της Μελέτη! Τουλάχιστον δύο συνεργεία ανταγωνιστικών σταθμών περίμεναν έναν έναν, τον Χασαπόπουλο και τη Βούλγαρη, για να τους ρωτήσουν “γιατί τελειώνετε στις 8.15 π.μ. και όχι στις 8 π.μ.;” και “γιατί η εκπομπή της Μελέτη ξεκινάει κάθε μέρα όλο και πιο αργά;”. (Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε...)

* Άφωνος έμεινε ο Χασαπόπουλος μπροστά στην άτεγκτη επιμονή να εξηγήσει τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την ολιγόλεπτη καθυστέρηση και γιατί το Mega δεν τηρεί τον προγραμματισμό του. (Γιατί ε; Απολογηθείτε…) Το γεγονός μάλιστα ότι απόρησε, θέτοντας το εύλογο ερώτημα “εσείς, γιατί ασχολείστε;”, φυσικά προσμετρήθηκε εναντίον του και σχολιάστηκε σε βάρος του. “Τον πιάσαμε εξ απήνης” σχολίασε το πάνελ του πρωινού του Star, θριαμβολογώντας για τον αιφνιδιασμό του “ύποπτου”, που ως παρουσιαστής θα έπρεπε να ξέρει τι συμβαίνει στο κανάλι, θα έπρεπε να είχε ρωτήσει και να είχε δώσει χαρτί και καλαμάρι λογαριασμό σε κάθε ρεπόρτερ άλλου καναλιού, που θα τον ρωτούσε. Την ίδια ώρα στο ψυχοπονιάρικο πάνελ της Καινούργιου στον Alpha, ο Γκουντάρας σχολίαζε με συμπόνια ότι δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει το Mega και ότι η Ελεονώρα “...μια ζωή είναι το εξιλαστήριο θύμα”. Το μόνο ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι ένα: ειλικρινά πιστεύουν ότι ξεγελούν κανένα, βαφτίζοντας παιδαριωδώς ύπουλα χτυπήματα του τηλεοπτικού ανταγωνισμού σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ – ενδιαφέρον για τον συνάδελφο - συναγωνιστή;

* Πρόσωπο της εβδομάδας στον κόσμο ήταν ο βασιλιάς της Αγγλίας, Κάρολος, ο οποίος ανέτρεψε μια μακρά παράδοση της βρετανικής μοναρχίας, μοιραζόμενος με όλο τον κόσμο το πρόβλημα της υγείας του. Στην Ελλάδα, όμως, το viral πρόσωπο των ημερών ήταν ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον Κάρολο και τη βοήθεια των περίφημων γραφικών του Mega, εμφανίστηκε πίσω από τον βασιλιά και τη βασίλισσα, δίπλα στον διάδοχο Ουίλιαμ και στη σύζυγό του Κέιτ, στο μπαλκόνι, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ -όπου ο Ευαγγελάτος μπαίνει, όποτε του καπνίσει. Κι ίσως τους επόμενους μήνες θελήσει να πει τα νέα για τον βασιλιά δίπλα από το κρεβάτι της νοσηλείας του -θα ανησυχήσω πια μόνο, αν τον δω στον καναπέ μου...

* Ο Νίκος Ευαγγελάτος, όπως είναι γνωστό είναι παντού -από το Μπάκιγχαμ μέχρι τη Σελήνη-, ο “Νίκος μας”, όπως τραγουδάει με κέφι, μπρίο και τσαχπινιά στο νέο τρέιλερ του “Just the two of us” ο Νίκος Κοκλώνης, είναι εδώ, επιστρέφει με άλλο ένα από τα σόου που έχει σφραγίσει με την πληθωρική παρουσία του. Στο τρέιλερ του νέου κύκλου, ο πάντα ευγενής παραγωγός – παρουσιαστής τραγουδάει περισσότερο από την Γαρμπή και τη Βανδή κι έχει περισσότερη πρόζα από τον Φασουλή και τη Σταυροπούλου. Το τρέιλερ καταλήγει με όλους μαζί στη σκηνή και τον Κοκλώνη να τραγουδά “είμαι ο Νίκος σας και είμαι εδώ!”. (Να πω την αλήθεια, για σλόγκαν του Ευαγγελάτου, μου ταίριαζε καλύτερα -είμαι ο Νίκος σας και είμαι εδώ, τσα!)

* Ο υπέροχος Γιάννης Τσορτέκης έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας αστυνομικής σειρά αυτοτελών επεισοδίων του Alpha, “Σκαραβαίος”, που έδειξε θετικά στοιχεία, αλλά δεν ξέφυγε από τετριμμένα στερεότυπα. Τη δική της διαδρομή κάνει αυτή την εποχή με επιτυχία, αν και ετεροχρονισμένα, η σειρά του ΑΝΤ1, “Σώσε με”, η οποία βρίσκεται σταθερά στις πρώτες προτιμήσεις του ελληνικού κοινού στο Netflix. Πρόκειται για μια ιστορία εκδίκησης και μυστηρίου, οκτώ επεισοδίων, γύρω από την αναζήτηση ενός serial killer, με φόντο την ατμοσφαιρική Κομοτηνή, που αξίζει της προσοχής και ενδείκνυται για παρακολούθηση μέσα σε ένα διήμερο -το πολύ.

* Αυτά για σήμερα, να περνάτε όμορφα και προσοχή: είναι ο Νίκος μας και είναι εδώ...