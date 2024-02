Super Bowl 2024: Οι Chiefs νικητές και ο παραμυθένιος έρωτας της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις

Όσα συνέβησαν σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως

Μπορεί στην Ελλάδα ο θεσμός του Super Bowl να περνά κάπως φευγαλέα -για τις ΗΠΑ όμως και τον υπόλοιπο κόσμο, πρόκειται για μια από τις σπουδαιότερες οργανώσεις όλου του χρόνου.

Ομολογουμένως αγαπάμε την ποπ κουλτούρα, αφού πέρα από θέαμα, μας προσφέρει και έντονο συναίσθημα. Και το Super Bowl, ειδικά για φέτος, τα είχε όλα. Οι Chiefs κατάφεραν να είναι οι μεγάλοι νικητές του πρωταθλήματος, και μάλιστα για 2η διαδοχική χρονιά. Έτσι, γίνεται η πρώτη ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο μετά από 19 χρόνια.

THE KANSAS CITY CHIEFS REPEAT AS SUPER BOWL CHAMPIONS 🏆 🔥 pic.twitter.com/riQLNy8icF

Πριν κατακτήσουν το φετινό Super Bowl, οι Kansas City Chiefs έδωσαν σκληρή μάχη εναντίον των San Francisco 49ers (25-22), επιβεβαιώνοντας ότι δημιουργούν μια νέα δυναστεία στο NFL. Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν (πέραν του Τράβις Κέλσι) είναι και ο Γιώργος Καρλαύτης, ο οποίος έδωσε τη δική του μάχη στην άμυνα των Chiefs, και πανηγύρισε με την ελληνική σημαία στους ώμους του μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Για την ομάδα, ο Πάτρικ Μαχόουμς αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης και αυτή τη φορά- όπως και τις δύο προηγούμενες που οι Chiefs κέρδισαν το Super Bowl.

Προφανώς και τα βλέμματα ήταν στραμμένα προς τους δυο αστέρες, και ειδικά προς την Τέιλορ Σουίφτ. Η διάσημη τραγουδίστρια κατάφερε να προλάβει τον αγώνα και να επιστρέψει από την συναυλία της στο Τόκιο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον κρίσιμο και σημαντικό τελικό.

The box is LIT pic.twitter.com/acIsWBREQV



Η Σουίφτ παρακολούθησε τον αγώνα έχοντας δίπλα της την Μπλέικ Λάιβλι, Λάνα Ντελ Ρέι, Άσλεϊ Αβινόν, Ice Spice και Κέλι Σπέρι. Μετά την λήξη του αγώνα, το ζευγάρι αγκαλιάστηκε σφιχτά στο γήπεδο χαρίζοντας μερικές από τις πιο τρυφερές λήψεις της βραδιάς.

Η τραγουδίστρια δείχνει με κάθε ευκαιρία την υποστήριξη της προς τον αθλητή, ενώ εκείνος με τη σειρά του δείχνει αμέριστη κατανόηση στις προκλήσεις και τις δυσκολίες που έχει μια τόσο δημοφιλής σχέση. Σε προηγούμενη χρονική στιγμή, όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Τράβις Κέλσι πως βλέπει την παρουσία της Τέιλορ Σουίφτ στη ζωή του, ο ίδιος δήλωσε πως το απολαμβάνει πολύ, παρά τις προκλήσεις.

Taylor Swift and Travis Kelce celebrating the Chiefs #SuperBowl win on the field.



pic.twitter.com/AF4ONVu1KZ