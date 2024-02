Οι πιο ασφαλείς χώρες για να περπατάς το βράδυ - Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Σε αυτές τις χώρες ο βραδινός περίπατος δεν επιφυλάσσει συχνά δυσάρεστες εκπλήξεις

Αν έχετε διασχίσει ποτέ την πλατεία Ομονοίας αξημέρωτα, τότε σίγουρα γνωρίζετε αυτό το συναίσθημα ότι πήρατε τον λάθος δρόμο. Σίγουρα το Αθηναϊκό κέντρο δεν είναι Σικάγο, αλλά η εγκληματικότητα είναι αρκετή για να σε κάνει να σταυροκοπιέσαι κάθε φορά που βγαίνεις αλώβητος από τις πιο κακόφημες περιοχές. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης όμως αυτή η ανησυχία δεν υφίσταται.

Με μία πρόσφατη λίστα στο Twitter, η σελίδα World of Statistics μοιράστηκε ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ασφαλείς κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη χώρα μας να μην βρίσκεται ούτε πλησίον του τοπ 10, αναμενόμενα.

1. Κροατία

2. Σλοβενία

3. Ισλανδία

4. Γεωργία

5. Ελβετία

6. Τσεχία

7. Δανία

8. Εσθονία

9. Φινλανδία

10. Ολλανδία

Η χώρα μας «πάτωσε» δυστυχώς, εννέα μόλις θέσεις πριν το τέλος, συμπληρώνοντας τη δεκάδα των χειρότερων χωρών για νυχτερινές «προμενάδες». Σύμφωνα με το numbeo, αν και η εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα δεν θεωρείται σημαντικά υψηλή, αυτό που την καθιστά επικίνδυνη είναι οι ρυθμοί αύξησής της τα τελευταία τρία χρόνια.

