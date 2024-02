«Scoop»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για την πολύκροτη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου στο BBC

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο «Scoops: Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews»

Είναι γεγονός. Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Scoop», που θα δούμε στο Netflix και έχει στο επίκεντρό της τον πρίγκιπα Άντριου, μόλις κυκλοφόρησε. Η νέα – και πολυαναμενόμενη ταινία βασίζεται στη συνέντευξη που έδωσε ο γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β', πρίγκιπας Άντριου, τον Νοέμβριο του 2019 στη δημοσιογράφο Έμιλι Μέιτλις και στην εκπομπή του BBC με τίτλο «Newsnight».

Σε αυτή τη διαβόητη συνέντευξη, ο ίδιος μίλησε για τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο και κατηγορούμενο για σωματεμπορία, Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και για τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει εναντίον του η Βιρτζίνια Τζιούφρε. Η ταινία, είναι βασισμένη στο βιβλίο «Scoops: Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews» που έγραψε η Σαμ Μακάλιστερ, το πρόσωπο που κατόρθωσε να εξασφαλίσει αυτή τη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου στην σε εκπομπή BBC. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι οι Ρούφους Σιούελ (πρίγκιπας Άντριου), και η Τζίλιαν Αντερσον (Έμιλι Μέιτλις), ενώ παραγωγός είναι η Σαμ Μακάλιστερ.

Στο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, βλέπουμε με την Άντερσον, στον ρόλο της Μέιτλις, να μπαίνει σε ένα πλατό εκπομπής, με τη Σαμ Μακάλιστερ, την παραγωγό που διαπραγματεύτηκε την κράτηση του πρίγκιπα Άντριου, να κινείται μέσα σε ένα newsroom. Η κάμερα δείχνει μερικά πλάνα από το εξωτερικό του παλατιού του Μπάκιγχαμ, με τον Ρούφους Σιούελ να περπατάει μέσα στα βασιλικά δωμάτια.

Η επίσημη περιγραφή της streaming πλατφόρμας για το «Scoop», αναφέρει: «Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η ταινία παρουσιάζει την επίμονη δημοσιογραφική δουλειά που οδήγησε στη συγκλονιστική συνέντευξη του πρίγκιπα Αντριου στο Newsnight. Από τις σκληρές διαπραγματεύσεις της παραγωγού Σαμ Μακάλιστερ με το παλάτι του Μπάκιγχαμ, μέχρι την αναμέτρηση του πρίγκιπα με τη Μέιτλις μπροστά στις κάμερες, το Scoop μας μεταφέρει σε αυτήν την ιστορία. Για να εξασφαλίσεις μια τόσο μεγάλη συνέντευξη, πρέπει να είσαι τολμηρός». Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Απριλίου.

Inspired by Prince Andrew's infamous Newsnight interview comes a new film starring Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper and Rufus Sewell. Scoop premieres April 5. pic.twitter.com/f67EDmX7mt — Netflix (@netflix) February 12, 2024

Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με BAFTA ηθοποιού, Φίλιπ Μαρτίν και το καστ συμπληρώνουν οι Ρόμολα Γκαράι, Κίλεϊ Χόους, και Αοίφ Χιντς, ενώ τη πριγκίπισσα Βεατρίκη, υποδύεται η Τσάριτι Γουέικφιλντ.

«Είναι μια ταινία για την εξουσία, τα προνόμια, και για το πώς -είτε σε λαμπερά παλάτια είτε σε τηλεοπτικά στούντιο τελευταίας τεχνολογίας- κρίνουμε τι είναι αλήθεια» ανέφερε σε δήλωσή του ο Φίλιπ Μαρτίν.

Τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο BBC;

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του πρίγκιπα Άντριου, η οποία διήρκησε σχεδόν 50 λεπτά και γυρίστηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο ίδιος μίλησε για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, για το πώς γνωρίστηκαν πρώτη φορά, καθώς και για τη φιλία τους, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι ήρθε σε σεξουαλική επαφή με ένα από τα φερόμενα ως θύματά του, τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, όταν εκείνη ήταν 17 ετών.

Στη συνέντευξη, ο πρίγκιπας Άντριου δήλωσε ότι «δεν θυμάται να την έχω συναντήσει ποτέ». Όταν η δημοσιογράφος, αναφέρθηκε σε μια φωτογραφία που έδειχνε τον πρίγκιπα να έχει περασμένο το χέρι του πίσω από τη μέση της Τζιούφρε, εκείνος ισχυρίστηκε: «Δεν έχω καμία απολύτως ανάμνηση ότι αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε ποτέ».

Αυτή η συνέντευξη-«εφιάλτης», είχε άμεσες συνέπειες για τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος αναγκάστηκε στη συνέχεια να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. «Ζήτησα από την Αυτού Μεγαλειότητα εάν μπορώ να αποσυρθώ από τα δημόσια καθήκοντα για το προσεχές μέλλον και μου έδωσε την άδειά της», ανέφερε σε δήλωσή του, που εξέδωσε στις 20 Νοεμβρίου 2019.