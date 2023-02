Πρίγκιπας Andrew: Το Netflix κάνει ταινία την «ντροπιαστική του συνέντευξη» στο BBC για το σκάνδαλο Epstein

H συνέντευξη που χρησιμοποιήθηκε εναντίον του στο δικαστήριο

Ο Πρίγκιπας Andrew ήταν παρά πολύ φίλος με τον Jeffrey Epstein, τον άντρα που καταδικάστηκε για sex trafficking ανηλίκων κοριτσιών, και τελικά βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του.

Αν έχεις δει το ντοκιμαντέρ του Netflix "Jeffrey Epstein: Filthy Rich", μαθαίνεις σοκαριστικές λεπτομέρειες για το πώς δρούσε, μαζί με την συνεργάτιδα και σύντροφό του, Ghislaine Maxwell, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Το 2005, ξεκίνησαν έρευνες στη Φλόριντα, μετά από καταγγελία 14χρονης για βιασμό και το 2008, ο Epstein ομολόγησε την ενοχή του.

Μιλάμε για έναν ισχυρότατο άντρας στη Νέα Υόρκη, πράγμα που σήμαινε ότι τα πάρτι του ήταν γεμάτα επώνυμους άντρες, όπως ο Kevin Spacey, ο Bill Clinton και ο Πρίγκιπας Andrew. Το 2019, όταν βγήκε το ντοκιμαντέρ του Netflix και αναφέρθηκε επίσημα και το όνομά του, κλήθηκε να δώσει συνέντευξη στο BBC, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ό,τι πιο γελοίο» έχουμε δει στην τηλεόραση. Κυκλοφορούν στο YouTube βίντεο όπου χλευάζεται, ενώ είναι σχεδόν ξεκάθαρο ότι είναι ένοχος και δεν κάνει πολλά για να το κρύψει.

Το Netflix λοιπόν απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας "Scoop", που βασίζεται στην ιστορία πίσω από αυτή τη γελοία και ντροπιαστική συνέντευξη, και που μάλιστα χρησιμοποιήθηκε εναντίον του στο δικαστήριο, όταν η Virginia Roberts Giuffre τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση.

Η ταινία ανακοινώθηκε πέρυσι και το cast έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Rufus Sewell θα υποδυθεί τον Andrew, ενώ η υπέροχη Gillian Anderson τη δημοσιογράφο Emily Maitlis. Βασίζεται στη βιογραφία "Sccops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews", της Sam McAlister, της γυναίκας που εξασφάλισε και έκλεισε τη συνέντευξη.

Θα δούμε λοιπόν την ιστορία του Πρίγκιπα, τις αποτυχημένες προσπάθειες για συνέντευξη, τις πρόβες αλλά και το ρεζιλίκι που ακολούθησε, «προκαλώντας τσουνάμι, πυροδοτώντας μία πυρηνική έκρηξη». Θα το σκηνοθετήσει ο Philip Martin, που βρίσκεται πίσω από το "The Crown" ενώ, για την ιστορία, ο Andrew προχώρησε με το θύμα σε διακανονισμό στις αρχές του 2022, με το ποσό των 12 εκατ. λιρών. Έχασε ωστόσο τα βασιλικά του δικαιώματα.