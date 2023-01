Στην άβολη είδηση της μέρας, ο Kevin Spacey τιμήθηκε από το Ιταλικό Μουσείο Κινηματογράφου

Ο 63χρονος ηθοποιός τιμήθηκε στην Ιταλία, τη μόνη χώρα που κάνει πλέον καριέρα

Δεν έχει καμία σημασία αν έχεις κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και αν έχεις δικαστεί σε διάφορες πόλεις. Η καλλιτεχνική αξία μάλλον δεν σβήνει έτσι απλά, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Αφού βρήκε δουλειά σε ιταλική ταινία, όταν οι Η.Π.Α του έχουν γυρίσει την πλάτη, το Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου στο Τορίνο τίμησε τώρα τον Kevis Spacey με τη μεγαλύτερη δυνατή διάκριση.

Ο Kevin Spacey παρέλαβε το Stella della Mole Award για το έργο μίας ολόκληρης ζωής, βραβείο που έχει πάρει η Monica Bellucci και η Isabella Rossellini. «Απόψε είμαστε μάρτυρες της επιστροφής του Kevin Spacey. Αυτός που ζει μέσα από τον κινηματογράφο είναι ένας αθάνατος άνθρωπος και σε αυτόν ακριβώς δίνουμε αυτό το βραβείο», είπε ο Πρόεδρος Enzo Chigo, Και αν δεν έχεις ήδη νιώσει αμηχανία, η απάντηση του ηθοποιού ήταν η εξής. «Ευχαριστώ το Μουσείο Κινηματογράφου που είχε το θάρρος και τα @ρχίδι@ να με προσκαλέσει».

Αυτό είναι το πρώτο δημόσιο event που εμφανίζεται ο Spacey, τα τελευταία 5 χρόνια, μετά τις κατηγορίες και τις δίκες, ενώ μίλησε για το πόσο τυχερός είναι που επιτέλους αναγνωρίζεται η δουλειά του και παίρνει τόσο σεβασμό και ευγένεια. Ακολούθησαν ορδές θαυμαστών, που τον περίμεναν για να δουν όλοι μαζί μία προβολή του American Beauty.

Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να πεις. Από τη μία, είναι ελεύθερος να βγει από τη χώρα, αλλά από την άλλη, η δικαστική διαμάχη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπό εξέλιξη και θα συνεχιστεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Ο Spacey δηλώνει αθώος, έχει απαλλαχθεί από κάποιες κατηγορίες, αλλά εκείνες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση ή βιασμό είναι αμέτρητες και αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Μετά το κίνημα #MeToo, o ηθοποιός απολύθηκε από το House of Cards του Netflix και κατέβαλε 31 εκατ. ευρώ στην παραγωγή της σειράς για παρενόχληση σε νεαρά μέλη της ομάδας. Αφού έμεινε άνεργος μερικά χρόνια, ο σκηνοθέτης Franco Nero του έδωσε ρόλο στην ταινία του "The Man who Drew God", ενώ ετοιμάζει μία ακόμα ιταλική ταινία, το "Gore".

«Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος που πρέπει να ευχαριστήσω. Όταν έχεις έναν φίλο σαν τον Evan Lownstein, η ζωή είναι ιδιαίτερη. Εξαιτίας του, κατάλαβα τα λάθη μου και ότι πρέπει να βρω δύναμη να συνεχίσω», είπε ο Spacey για τον σκηνοθέτη του Gore, και όπως όλα δείχνουν, βρήκε τη μοναδική χώρα που τον αποθεώνει και θέλει να δουλεύει μαζί του. Μέχρι να βρεθούν Ιταλοί συνεργάτες που θα τον κατηγορήσουν για παρενόχληση.