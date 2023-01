Pamela Anderson: To trailer του νέου της ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στη δημοσιότητα

«Η ζωή μου. Χίλιες ατέλειες. Ένα εκατομμύριο λανθασμένες αντιλήψεις. Κακοί, άγριοι και χαμένοι», ακούγεται να λέει η Pamela Anderson στο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιανουαρίου 2023

Yπήρξε χωρίς υπερβολή, το μεγαλύτερο sex symbol του 20ου αιώνα· Η εμβληματική Playmate, η Pam που σάρωσε με το κόκκινο ολόσωμο μαγιό στη σειρά των Baywatch. Η Pamela Anderson όμως είναι κάτι παραπάνω απ' όλα αυτά και αποφάσισε να τα φέρει στο φως της δημοσιότητας μέσα από ένα βιβλίο, αλλά και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, το οποίο αφορά όλη της τη ζωή. Από τότε που ήταν ένα μικρό κορίτσι, έως την διαδρομή της στο σήμερα, έχοντας αφήσει τη δική της ιστορία στον κόσμο του θεάματος.

Τίτλος του ντοκιμαντέρ θα είναι «Pamela, a love story» (Pamela, μια ιστορία αγάπης), ενώ σκηνοθέτης είναι ο ο Ryan White, τον οποίο έχουμε γνωρίσει από τα Good Night Oppy, The Case Against 8, Good OI’ Freda και Ask Dr. Ruth. Στο φιλμ θα δούμε για πρώτη φορά βίντεο και clips που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας έως τώρα, ενώ θα υπάρξουν αναφορές στο σκανδαλώδες sex tape και τον ρόλο της ως μητέρα.

Παρουσιάζεται ουσιαστικά η διαδρομή της από τα επώδυνα παιδικά χρόνια και τη σεξουαλική κακοποίηση, μέχρι τα χρόνια που πέρασε στην Έπαυλη του Playboy, τις θυελλώδεις σχέσεις και το sex tape που προκάλεσε αντιδράσεις.

Splash News

«Η ζωή μου. Χίλιες ατέλειες. Ένα εκατομμύριο λανθασμένες αντιλήψεις. Κακοί, άγριοι και χαμένοι. Τίποτα για να ζήσω. Μπορώ μόνο να σε εκπλήξω. Όχι θύμα, αλλά επιζώσα. Και ζωντανή για να πω την πραγματική ιστορία», έχει αναφέρει η ίδια χαρακτηριστικά για το ντοκιμαντέρ.

Όσον αφορά το βιβλίο, όπως έχει δηλώσει το έγραψε μόνη της, χωρίς τη βοήθεια κάποιου συγγραφέα. «Είναι η ζωή μου ως μητέρα, ως ακτιβίστρια, ως μοντέλο και ηθοποιός».

Το «Pamela, a love story» θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα του Netflix, στις 31 Ιανουαρίου 2023.

Το trailer του νέου ντοκιμαντέρ της Pamela Anderson

Εχθές είχαμε στην δημοσιότητα και το trailer του νέου ντοκιμαντέρ στο οποίο μιλά για «επιβίωση», ενώ αναφέρεται στο γεγονός πως τα media δεν τη θεωρούσαν «σοβαρή ηθοποιό», με την ίδια να δίνει την δική της εκδοχή, αλλά και τη δική της απάντηση από τα γυρίσματα του Baywatch. Τσέκαρε παρακάτω και θα καταλάβεις: