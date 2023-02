Salma Hayek: «Στα 90s δεν σου επέτρεπαν να είσαι αστεία ή έξυπνη. Ποιος γελάει τώρα; Εγώ»

Η 56χρονη ηθοποιός μιλά για τη νέα εποχή στην καριέρα της

Είχαν πει στη Salma Hayek ότι, μετά τα 35, η καριέρα της καθώς και η ίδια ως γυναίκα, θα έχει ξοφλήσει. 21 χρόνια μετά, κάθεται αναπαυτικά και γελάει. Όλη της τη ζωή, οι άντρες ηθοποιοί, σκηνοθέτες και παραγωγοί, της εξηγούσαν τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Δεν της επέτρεπαν να είναι έξυπνη ή αστεία και της πρότειναν μόνο ρόλους για στριπτίζ.

Λίγο πριν τα 60 όμως, μπορεί να υποδυθεί όποιον ρόλο θέλει. Όπως αυτόν στο "Magic Mike: The Last Dance" και στο δράμα της Angelina Jolie, "Without Blood". Η μόνη διαφορά του σήμερα με 3 δεκαετίες πριν είναι ότι δεν θέλει να πείσει κανέναν. Και μιλά για όλα αυτά στο βρετανικό GQ.

Όταν ήρθε από το Μεξικό στα μέσα του '90, είχε ήδη μία καριέρα στη χώρα της. Ο πρώτος όμως μεγάλος ρόλος ήταν το "From Dusk Till Dawn", στο οποίο φορούσε μόνο μαγιό και χόρευε στη σκηνή με ένα τεράστιο φίδι στους ώμους της. Αυτή η εικόνα του σέξι vampire την ακολούθησε για χρόνια και ήταν οι μόνοι ρόλοι που της πρότειναν.

«Για καιρό μου πρότειναν στερεοτυπικά πράγματα. Ήθελα τόσο πολύ να κάνω κωμωδία, αλλά δεν μου δινόταν η ευκαιρία. Μέχρι που γνώρισα τον Adam Sandler το 2010, και κάναμε το "Grown Ups", αλλά είχα περάσει τα 40! Στα 90s δεν σου επέτρεπαν να είσαι αστεία ή έξυπνη. Κοίτα με όμως τώρα. Κάνω ό,τι είδος θέλω. Ποιος γελάει; Εγώ».

Η σπουδαία στιγμή της ήταν σίγουρα το 2002, όταν πρωταγωνίστησε και έγινε παραγωγός της Frida, που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Έφερε τα μεγάλα όπλα στο project, δηλαδή τον Harvey Weinstein για συμπαραγωγό. 15 χρόνια μετά, αποκάλυψε τη σεξουαλική παρενόχληση, όταν της ζητούσε ασταμάτητα μασάζ και στοματικό σεξ. Την υποτιμούσε συνέχεια και της έλεγε ότι αξίζει μόνο για το sex appeal της, πράγμα που δεν φαινόταν στην ταινία.

Φέτος πρωταγωνιστεί στην τρίτη και τελευταία ταινία Magic Mike, που επικεντρώνεται στη γυναικεία απόλαυση και έχει για πρωταγωνίστρια τη Salma Hayek. «Υπήρχε τόση τεστοστερόνη στα γυρίσματα, που νόμιζα ότι θα βγάλω μουστάκι. Τους έβλεπα να γυμνάζονται ασταμάτητα, να μιλούν για το σώμα τους και να αποτριχώνονται παντού. Ταυτόχρονα όμως υπήρχε και η αποδόμηση του alpha male».

Παραδέχεται ότι μετά από δεκαετίες mansplaining, ήταν η πρώτη φορά που τη ρωτούσαν τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και πώς νιώθει. «Η ταινία δεν έχει να κάνει μόνο με μία μεγαλύτερη γυναίκα που ερωτεύεται έναν νεότερο άντρα, αλλά και πώς είναι να σε υποτιμούν μια ζωή». Έτσι όπως υποτιμούσαν την ίδια, μετατρέποντάς τη σε ένα σκέτο σύμβολο του σεξ, χωρίς μυαλό, άποψη ή χιούμορ.

Πώς νιώθει που επιστρέφει σε μία ταινία για στριπτίζ; «Τα πάντα είναι κύκλος. Τουλάχιστον τώρα γδύνονται για εμένα».

