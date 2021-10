Mansplaining: Μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κουράστηκε και αποφάσισε να το σταματήσει

«Ναι αλλά,…», «Θα σε σταματήσω εδώ…», «Έχεις σκεφτεί ότι…». Πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να κάνετε διάλογο με άνδρα που, τελικά, δεν πηγαίνει όπως θα θέλατε; Κι όχι επειδή διαφωνείτε, αλλά γιατί καταλήγει σε -δικό του- μονόλογο. Απλώς σας διακόπτει, λέει τη γνώμη του, εξηγεί πράγματα που ίσως ήδη γνωρίζετε και συνεχίζει τη μέρα του. Δε συμβαίνει μόνο σε εσάς. Τώρα, μάλιστα, το φαινόμενο έχει αναγνωριστεί κι επίσημα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Νέοι κανόνες ταράζουν τα δεδομένα και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο δικαστές και (κυρίως) δικηγόροι εκφράζουν τα επιχειρήματά τους. Γιατί ως τώρα, διέκοπταν με άνεση τις συναδέλφους τους, τους συμπεριφέρονταν λες και ήταν παιδιά που έκαναν αταξία.

Το παραπάνω ζήτημα έφερε στο τραπέζι η Sonia Sotomayor, η οποία είχε την τιμή να θεωρείται η δικαστής που έχουν διακόψει τις περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της θητείας της. Σημαντική διάκριση, το δίχως άλλο. Και φάνηκε, επιτέλους, ότι το παραπάνω, μαζί με το mansplaining, δεν είναι μόνο ενοχλητικά, αλλά μπορούν να εμποδίσούν τη δημοκρατία.

Έρευνα του 2014 από το Πανεπιστήμιο George Washington έδειξε ότι, όταν έχουν γυναίκα συνομιλητή, οι άνδρες έχουν τείνουν να «πετάγονται» κατά 33% περισσότερο, σε σχέση με τις περιπτώσεις που απέναντί τους βρίσκεται άνδρας. Kαι δεν μπορούμε να πούμε ότι μας εκπλήσσει αυτό.

Οι περισσότερες έχουμε τέτοιες εμπειρίες – κι ας μην βρισκόμαστε στο δικαστήριο. Τολμήσαμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας για το Matrix; «Αποκλείεται να το έχεις δει, πες μου όλους τους πρωταγωνιστές». Βγήκαμε για φαγητό και παίρνουμε κάτι που τους φαίνεται περίεργο; «Δεν ξέρεις να τρως, εγώ θα παραγγείλω και θα με θυμηθείς». Δε θα αναφερθούμε καν στο τι συμβαίνει όταν η συζήτηση πηγαίνει στην πολιτική ή τον αθλητισμό – εκεί κι αν πηγαίνει σύννεφο το mansplaining.

Συνήθως, οι άνδρες νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα. Η δημοσιογράφος της Guardian, Eleanor Margolis, ανέφερε ότι έχουν προσπαθήσει να της εξηγήσουν ακόμη και δικά της άρθρα. Κάποιος άλλος, θεώρησε καλή ιδέα να εξηγήσει σε αστροναύτη της NASA βασικές αρχές θερμοδυναμικής.

"You might be a working astronaut, BUT I AM A MAN" pic.twitter.com/cHutFjExmB

— The Poisonous Euros Atmosphere Fan (@DawnHFoster) September 9, 2016